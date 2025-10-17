Formula 1 ABD Grand Prix’si başlıyor
Formula 1’de sezonun 19. yarışı bu hafta sonu ABD’de koşulacak. Austin’deki Amerika Pisti’nde yapılacak yarış öncesi pilotlar şampiyonasında Oscar Piastri zirvede yer alırken, takımlar klasmanında McLaren şampiyonluğunu garantiledi.
Formula 1 heyecanı bu hafta sonu ABD Grand Prix’si ile sürüyor. Sezonun 19. ayağı, 5 bin 513 metre uzunluğundaki Circuit of the Americas (Amerika Pisti) üzerinde 56 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00’da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00’de başlayacak.
Geçen yılın kazananı Leclerc olmuştu
Geçtiğimiz sezon ABD Grand Prix’sini Monakolu pilot Charles Leclerc kazanmıştı. Bu pistte ilk yarış 2012’de yapılırken, en hızlı tur derecesi 2019’da 1:36.169 ile yine Leclerc’e ait.
Şampiyona mücadelesinde nefesler tutuldu
Geride kalan 18 yarışta Oscar Piastri 7 kez, Lando Norris 5 kez, Max Verstappen 4 kez, George Russell ise 2 kez zafere ulaştı.
Takımlar klasmanında McLaren, geçtiğimiz Singapur Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etmişti.
ABD Grand Prix’si öncesi puan durumu
Pilotlar sıralaması:
Oscar Piastri (Avustralya) – 336 puan
Lando Norris (Büyük Britanya) – 314 puan
Max Verstappen (Hollanda) – 273 puan
George Russell (Büyük Britanya) – 237 puan
Charles Leclerc (Monako) – 173 puan
Takımlar sıralaması:0
McLaren – 650 puan
Mercedes – 325 puan
Ferrari – 298 puan
Red Bull – 290 puan
Williams – 102 puan