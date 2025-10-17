Formula 1 ABD Grand Prix’si başlıyor

Formula 1 heyecanı bu hafta sonu ABD Grand Prix’si ile sürüyor. Sezonun 19. ayağı, 5 bin 513 metre uzunluğundaki Circuit of the Americas (Amerika Pisti) üzerinde 56 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00’da, yarış ise aynı gün TSİ 22.00’de başlayacak.

Geçen yılın kazananı Leclerc olmuştu

Geçtiğimiz sezon ABD Grand Prix’sini Monakolu pilot Charles Leclerc kazanmıştı. Bu pistte ilk yarış 2012’de yapılırken, en hızlı tur derecesi 2019’da 1:36.169 ile yine Leclerc’e ait.

Şampiyona mücadelesinde nefesler tutuldu

Geride kalan 18 yarışta Oscar Piastri 7 kez, Lando Norris 5 kez, Max Verstappen 4 kez, George Russell ise 2 kez zafere ulaştı.

Takımlar klasmanında McLaren, geçtiğimiz Singapur Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etmişti.

ABD Grand Prix’si öncesi puan durumu

Pilotlar sıralaması:

Oscar Piastri (Avustralya) – 336 puan

Lando Norris (Büyük Britanya) – 314 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 273 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 237 puan

Charles Leclerc (Monako) – 173 puan

Takımlar sıralaması:0

McLaren – 650 puan

Mercedes – 325 puan

Ferrari – 298 puan

Red Bull – 290 puan

Williams – 102 puan