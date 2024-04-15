Forte Teknoloji (FORTE) MSB'den milyon dolarlık ihale kazandı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma (FORTE), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek yeni ihaleyi duyurdu.

Buna göre şirket, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Altyapısı Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi ihalesinin iki kısmını kazandı.

Açıklamada, ihale bedelinin 989 bin ABD Doları (32 milyon lira) olduğu belirtilerek, sözleşmenin imza aşamasına geçildiği kaydedildi.