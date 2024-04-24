Forto, yeni üs olarak Türkiye’yi seçti

SoftBank ve Northzone gibi birinci sınıf küresel yatırım şirketlerinin desteklediği Berlin merkezli Forto, Avrupa lojistik ve tedarik zinciri sektöründe en yüksek miktarda yatırım sermayesi alan startupların başında geliyor. Lojistik ve tedarik zinciri çözümlerinde öncü şirketlerden olan Forto, Berlin dışındaki üslerinden biri olarak İstanbul’u tercih etti. Şirket, bu amaçla İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te bir teknoloji ofisi açtı.

Şirket ilk aşamada İstanbul ofisinde 20 yazılım mühendisi istihdam edecek. 16 Nisan’daki ofis açılışında 8 yazılım mühendisi işbaşı yaptı. Kalan 12 yazılım mühendisi ise gerekli görüşmelerin ardından bir ay içinde işe alınacak. Forto’nun Berlin ve Londra ofislerinden yöneticilerin yanı sıra ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Forto Chief Product Officer (CPO-Baş Ürün Sorumlusu) Kamil Buğra Rodoper, “Teknoloji ekibimizin bir ayağını da İstanbul’a kurmuş olmaktan ve Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji ve girişim ekosisteminin bir parçası olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Teknoloji ekibimizi İstanbul’da genişletme kararı, Türkiye’nin yetiştirdiği mühendislik ve teknoloji yeteneğine ve o yeteneğin potansiyeline olan inancımızı vurgulamaktadır” dedi.

2,1 milyar dolarlık değerlemeye sahip

600 milyon dolara yakın yatırım ve 2,1 milyar dolarlık bir değerleme ile bir unicorn olan Forto’nun uzmanlığının sürdürülebilir küresel tedarik zincirlerinin teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve bu yolla global ticaretin önündeki operasyonel ve kalıtsal engellerin kaldırılması üzerine olduğunu belirten Rodoper, “7 ülke ve 15 lokasyonda 700’den fazla personeli istihdam ediyoruz. Forto olarak geleneksel lojistik endüstrisinin halihazırdaki yöntemlerini sorgulamaya, mevcut lojistik uygulamalarının ve teknoloji altyapısının kronik problemlerini yapay zeka tabanlı sistem çözümleri geliştirerek ortadan kaldırmaya kararlıyız” dedi.

İstanbul’daki teknoloji merkezi, Forto’nun sektörde ileri teknoloji ve yazılım çözümleri sunma stratejisini hızlandırmada önemli bir rol oynayacak. Teknoloji merkezinin ana odak noktaları arasında yapay zeka tabanlı belge ve iş akışı otomasyon çözümleri ile öngörüye dayalı kargo yönetim ve tahsis sistemleri yer alacak.

Küresel lider olmayı hedefliyor

2016 yılında FreightHub olarak kurulan Forto, teknoloji, veri ve endüstri uzmanlığını birleştirerek lojistik ve tedarik zincirini yeniden tanımlıyor ve sürdürülebilir küresel tedarik zincirlerinin yönetiminde küresel bir lider olmayı hedefliyor. Avrupa ve Asya’daki genişlemesinin yanı sıra, yerel acente ağı ve 100’den fazla Hava & Deniz taşımacılığı ortaklığı ile Forto, dünya markaları için sürdürülebilir küresel tedarik zincirlerinin sağlanması konusundaki kararlı yatırımlarını sürdürüyor. Forto’nun ölçeklenebilir lojistik çözümleri, farklı sektörlerden şirketlere hitap ederek, işletmelerin etkili, şeffaf ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarıyla hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.