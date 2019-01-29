Fransız Lactalis, Gürler’den tesis alıyor

29 Ocak 2019

Kerim ÜLKER

Yıldız Holding’in 2015’te Fransız devi Groupe Lactalis'e sattığı aralarında İçim markasının da bulunduğu Ak Gıda, yeni bir yapılanmaya gidiyor. Geçen yıl eylül ayında Aydın’daki tesisi yanan Ak Gıda, üretim açığını başka tesislerden yapacak.

Ak Gıda, bunun için önemli bir satın almaya imza atmak üzere. Dünyanın en büyük 15’inci gıda şirketi olan Lactalis, Ak Gıda’daki üretimi sürdürmek için Ege’nin en önemli üreticilerinden Gürsüt ve Pro Gıda’dan bazı tesisilerini almak için masaya oturdu.

Anlaşma sağlanırsa, Ak Gıda, üretimini Gürler Grubu’na ait üretim tesislerinde devam ettirecek.

100 milyon liraya İzmir fabrikasını kurdu

1982’de İzmir merkezli olarak kurulan Gürler Grup, 2017’de 100 milyon liralık yatırımla yeni fabrika kurdu.

Bağlı şirketleri Gürsüt ve Progıda için üretimi İzmir’in Tire ilçesindeki tesiste yapan Gürsüt ve Progıda’nın fabrikası 55 bin metrekare açık 20 bin metrekare kapalı alana sahip ve günde 1.000 ton günlük sütü işleyebiliyor.

Grup bu tesis, 4 bin 500 üreticiden süt alıyor, bin 250’nin üzerinde tedarikçiyle çalışıyor.