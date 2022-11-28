Fuar sektöründe stratejik hamle

2019 öncesinde ITE Group olarak faaliyet gösteren, 2019’dan itibaren isim değişlikiği ile Hyve Group olarak Türkiye'de öncü fuarlar düzenleyen firma, portföyünü ICA Group'a devretti.

Genel merkezi Londra'da bulunan ICA Group, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Çin'deki temsilcilikleriyle Polonya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da 50'yi aşkın fuar, sergi ve konferans düzenliyor. Bu devralmanın ardından ICA Group Türkiye pazarına girdi. Devir anlaşması kapsamında Türkiye'deki öncü fuarlar, bundan böyle ICA Group’un bünyesinde yer alacak.

Hyve Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeyi hayranlıkla takip ettiğini ifade eden ICA Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski ITE Group Direktörü Edward Strachan, ''ICA Group olarak Hyve Group ile yaptığımız anlaşma sonucunda Türkiye pazarına girdiğimiz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Şu an Türkiye, Orta Asya coğrafyasının merkezi haline gelerek portföyümüzün %25'ini oluşturmaktadır. Ayrıca Güneydoğu Avrupa ve Orta Doğu'daki gelişimimiz açısından da stratejik önemi bulunmaktadır" dedi.

Türkiye'deki fuar sektöründe faaliyetlerini güçlendirerek devam edeceklerini belirten ICA Group Türkiye Direktörü Kemal Ülgen ise, ''Gerçekleştireceğimiz sektör lideri fuarlarımız sayesinde Türkiye’nin Avrasya'ya ve tüm dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Düzenledikleri fuarlarda olağanüstü sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Ülgen, ''Çeşitli ülkelerden fuarlarımıza ilgi gösteren katılımcı ve ziyaretçi sayısında yeni bir rekor kırıldı. 2022 mali yılını, 30 milyon TL’den fazla kâr ile kapattık. Bu yıl 2.000'i aşkın katılımcıya ve yaklaşık 150.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmanın yanı sıra toplam 2,5 milyar Euro değerinde iş hacminin gerçekleşmesine olanak sağladık. Hedefimiz, fuarlarımızda gerçekleşen iş ortaklıkları ve ihracat fırsatları ile Türkiye'nin potansiyelini daha da artırmak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmaktır" dedi.