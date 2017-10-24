Fuzul Grup projelerini Paris'te tanıttı

24 Ekim 2017

Fuzul Grup, halihazırda satışı süren ve inşası devam eden projelerini Fransa'nın başkenti Paris'te tanıttı.

Paris Büyükelçiliği'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, "İstanbul'un gelişen ilçelerine, bölgenin en prestijli yaşam merkezlerini inşa ederek, Türkiye'nin geleceğine ve ülkemiz ekonomisine inanan yatırımcı bir grup olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Başakşehir'de; Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Evila, Olimpa Park Plus projelerini geliştirip teslim eden Fuzul Grup, Kağıthane'de Meva Evleri, Kartal'da ise Serrapark Konutları'nı hayata geçirmişti. Yine Başakşehir'de Vadiyaka Başakşehir ve 3. İstanbul Başakşehir projelerini devreye alan Fuzul Grup, Gaziosmanpaşa'da ise 6 ay önce Tem Avrasya Konutları'nı geliştirmeye başladı.

Fuzul Grup'un 1992'de devreye aldığı Fuzulev sistemi, 100 bin liralık bir konuta 950 liradan başlayan taksitlerle sahip olma fırsatı sunuyor. Fuzulev sisteminde, faiz, ön ödeme veya peşinat olmadan ev, arsa ve otomobil sahibi olmak mümkün.