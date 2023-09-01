Fuzul GYO ve Emlak Konut iş sözleşmesi imzaladı
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi sözleşme imzalanması hakkında açıklama yapıldı.
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşme İmzalanması hakkında açıklama yapıldı.
Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi sözleşmesi , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İle Şirketimiz arasında 29.08.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir;
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 4.125.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Gelir Oranı(YPGO) : %60,00
Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG ):2.475.000.000 TL
Süreçlere ilişkin gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Saygılarımızla;