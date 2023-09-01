  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Fuzul GYO ve Emlak Konut iş sözleşmesi imzaladı
Takip Et

Fuzul GYO ve Emlak Konut iş sözleşmesi imzaladı

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi sözleşme imzalanması hakkında açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Sözleşme İmzalanması hakkında açıklama yapıldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

 İstanbul  Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi  sözleşmesi , Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  İle   Şirketimiz  arasında  29.08.2023 tarihinde   imzalanmıştır. 

Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG)         : 4.125.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici  Payı Gelir Oranı(YPGO)   : %60,00

Arsa Satışı Karşılığı Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG ):2.475.000.000 TL

Süreçlere ilişkin gelişmeler kamuoyu ile  ayrıca paylaşılacaktır.

Saygılarımızla;

 