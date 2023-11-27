Fuzul’den yeni sistem: Önce arsa, sonra ev

Fuzul'un İstanbul Ispartakule’deki projeside arsa payı, 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 332 konutluk arsa payının satışa açıldığı projenin yüzde 70’inin satışı gerçekleştirildi. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan arsa yatırımını yapmalarının ardından inşaat maliyetini karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, "Ekonominin geldiği boyut, maliyetlerdeki artış, enflasyon baskısı ve banka kredilerindeki kısıtlamalar, ev sahibi olma konusunda vatandaşımızı zor bir durumda bırakıyor. Artık bir konut sahibi olmak bir ihtiyaçtan çok sanki bir lükse doğru gidiyor" dedi.

Fuzul Topraktan şirketleri ile ev hayali kuranlara alternatif bir çözüm sunmak istediklerini kaydeden Akbal, Anadolu’da insanların önce evinin toprağını aldığını, daha sonra ise inşaatına başladığını anımsatarak, "Bu yöntemi ülkemizde nasıl daha iyi geliştirebileceğimizi düşünerek, İngiltere başta olmak üzere dünyada birçok konut geliştiricilerinin çalışmalarını inceledik. Edindiğimiz bilgilerle 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'ni hayata geçirdik. Bu sistem ile orta ve dar gelirlilere, kolaylıkla sahip olabilecekleri yatırım fırsatı sunduk" diye konuştu.