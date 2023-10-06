GABORAS emlak sektöründe franchise sistemini başlattı

Kurulduğu günden bu yana emlak sektöründe getirdiği yenilikçi hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Gayrimenkul Borsası A.Ş. (GABORAS), şimdi de bayilik sistemini başlattı. Bunun emlak ofislerinin sadece müşterilerine değil, aynı zamanda kendi iş süreçlerine de güvenle odaklanmasını sağladığını belirten GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçe; "Bu hizmet, sadece bir emlak ofisinin değil, aynı zamanda sektörün GSMH'daki gerçek payını ortaya çıkarabilecek bir fayda sunuyor. Bu yüzden Franchise sistemimiz sadece bir hizmet değil, aynı zamanda sektöre değer katan bir anlayış." dedi. Gökçe; ‘’ GABORAS Franchise ile emlak sektörüne adım atanlar, sadece bir ofis değil, aynı zamanda güvenilirlik ve başarı hikayeleri ile dolu bir gelecek kazanıyor. GABORAS olarak, diğer emlak firmalarından ayrışan fiyat avantajları sunuyoruz. Hedefimiz, emlak ofislerinin çıkarına hizmet eden bir anlayışla sektöre katkı sağlamak. İşte bu nedenle her emlak profesyonelini, GABORAS çatısı altında başarı hikayelerine ortak olmaya davet ediyoruz."

Yıl Sonuna Kadar 81 İlde GABORAS Bayileriyle Buluşuyoruz!

GABORAS Franchise, şu anda İstanbul, Ankara ve Çanakkale'de 7 bayisiyle büyük bir aile oluşturdu. Ve hedefimiz büyük: Yıl sonuna kadar tüm illerde bayilik açarak, emlak sektörünü kucaklayan bir ağ oluşturmak. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan, online platformlarda ilan yayınlama yükümlülüklerine GABORAS’ın Türkiye’de tek tam uyum sağladığı bir platform olduğu bilinmektedir. GABORAS Franchise ailesine dahil olan emlak ofisleri de GABORAS’ın bu online alım-satım platformlarına tam erişim sağlayarak online ihaleler düzenleyebilme yetkisine sahip olabilecek. Aynı zamanda Mülk yönetimi ve kira yönetim sistemlerinden yararlanabilecek. Gayrimenkul İhtisas Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi üzerinden gerçekleştirdiğimiz arabuluculuk hizmetlerinden de faydalanabilecek. Gökçe, "GABORAS Franchise olarak, yerli ve milli kimliğimizle övünerek teknik altyapımızı tamamen yerli mühendislerle kuruyoruz. Bu sadece en güncel teknolojiyi sunmak anlamına gelmiyor; aynı zamanda yerel bir destek ekibiyle iş birliği yapma şansını da beraberinde getiriyor. Bu, emlak danışmanlarının teknolojik güce erişimini kolaylaştırarak iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor" ifadelerini kulandı.

‘’Geniş İş Birlikleriyle Güçlü Büyüme Sunuyoruz!’’

Gökçe; ‘’Türkiye genelinde, özellikle de Ankara Üniversitesi, Albaraka Türk Bankası, Insha Ventures, TCDD, US Real gibi Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarıyla kurduğumuz stratejik iş birlikleriyle adım adım büyüyoruz. GABORAS olarak taahhüt ettiğimiz yüksek kalite standardını sürdürmek ve Türkiye'nin dört bir yanındaki emlak ofislerine katma değer sağlamak için ofislerimizi sürece dahil ediyor ve büyümelerini güçlü zeminde kurgulamalarını sağlıyoruz.’’

‘’Portföy Paylaşım Modelimizle Ofislerimizin Ticari Faaliyetlerinin Devamlılığını Sağlıyoruz!’’

GABORAS Genel Müdürü Dinçer Gökçe sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Tüm bu kapsamlı teknolojik olanaklar ve iş birliklerinin yanı sıra Franchise ofislerimizin yüksek kazanç sağlayacağı bir ticaret ağı olabilmeyi önemsiyoruz. Bunun için ticari platformlarımızı herkesin kullanımına açtığımız günden bu yana sektörde önemli bir role sahibiz ve geniş bir ticaret ağımız var. Binlerce özel müşterimize bugüne kadar gayrimenkul ticaretiyle ilgili geniş çapta hizmetler verdik. Buradan doğan binlerce portföy ve müşteri havuzumuz en önemli değerlerimizden biridir. Bu geniş müşteri ve portföy havuzumuzu da ofislerimizle paylaşıyoruz. Platform içerisindeki bütün taşınmazlar ofislerimizin hizmetine de açıktır. Ofislerimizle bu geniş ağımızdaki ticari aksiyonları paylaşarak yüksek kazanç elde edebilecekleri bir formül sunuyoruz. Bu yüzden de ilgilenen herkesi GABORAS Franchise sistemimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.’’