Galatasaray Kadın Futbol Takımı’na GAİN Medya sponsor oldu

Galatasaray Kulübü ile GAİN Medya arasında kadın futbol takımı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park’ta gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul ile kadın futbol takımının oyuncuları katıldı.

“Avrupa’da da söz sahibi olmak istiyoruz”

Emir Aral, Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın kendi alanında ülkenin lideri olduğunu vurgulayarak, “Kadın futbol takımımız, erkek futbol takımımız gibi Avrupa’da isim sahibi olmak istiyor. Kemerburgaz’daki modern tesislerimiz ve sponsorlarımızla müthiş bir takım olacağız. GAİN Medya ile ortak çalışmalarla maçlarımız canlı yayımlanacak, antrenmanlardan özel görüntüler taraftarlarımıza sunulacak” dedi.

Yeni teknik direktör Gabor Gallai ile 3-5 yıllık planlar yaptıklarını söyleyen Aral, “Mayıs ayında şampiyonluk hedefliyoruz. 11 oyuncumuzla sözleşme yeniledik, 12 transfer yaptık. Kadromuzu 25 kişiye tamamlamak için iki transfer daha yapacağız” ifadelerini kullandı.

Aral ayrıca, kadın futbolunun profesyonel lige geçiş sürecine değinerek, “2026-2027 sezonunda ligin profesyonel olacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Adalet ve eşitlik için bu yoldayız”

GAİN Medya Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, sponsorluktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Bu sponsorluğumuz bir tercih değil; adalet ve eşitlik için yaptığımız bir adım. Kenarda kalmış hikayeleri duyurmak istiyoruz. Kadınların hayatın her alanında var olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Ertuğrul ayrıca, GAİN Medya’nın spora olan ilgisini vurgulayarak, “Sporu seviyoruz, spora destek olmaya devam edeceğiz. Üç büyük kulübe sponsor olduk, Alanyaspor’a da destek verdik. Keşke bütün spor dallarına katkı sağlayabilsek” diye konuştu.

Sponsorluk anlaşmasının 2025-2026 sezonu için geçerli olacağı duyuruldu.