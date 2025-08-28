Galaxy AI tanıtım tarihi belli oldu: Samsung yeni teknolojilerini ve S25 ailesinin yeni üyesini tanıtacak
Samsung, yapay zekâ destekli yeni nesil Galaxy teknolojilerini 4 Eylül’de tanıtacak. Çevrim içi etkinlikte Galaxy S25 serisi ve yeni AI özellikli amiral gemisi tabletler görücüye çıkacak. Etkinlik Samsung’un resmi sitesi ve YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Samsung Electronics, yapay zekâ destekli yeni nesil Galaxy AI teknolojilerini tanıtacağı etkinliğin tarihini açıkladı. Şirket, 4 Eylül 2025 Perşembe günü düzenleyeceği çevrim içi etkinlikte Galaxy S25 serisinin yeni üyesini ve yapay zekâ özellikli amiral gemisi tabletlerini görücüye çıkaracak.
Çok modlu Galaxy AI geliyor
Samsung’un geliştirdiği yeni çok modlu yapay zekâ özellikleri, kullanıcıların üretkenliğini artırmayı ve mobil deneyimde yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Tanıtılacak yeni ürünlerde metin, ses ve görüntü tabanlı AI entegrasyonları öne çıkacak.
4 Eylül’deki lansman etkinliği, saat 12.30’dan itibaren Samsung’un resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.
IFA 2025’te deneyim alanı
Samsung, aynı gün Berlin’de düzenlenecek IFA 2025 fuarı kapsamında da basın toplantısı düzenleyecek. Ziyaretçiler, yeni Galaxy AI ürünlerinin sergileneceği özel deneyim alanlarını da keşfedebilecek.