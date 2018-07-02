Gama, Gate’teki payını Tekfen’e devrediyor

02 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER

Son dönemde gündemden düşmeyen yapılandırma sürecinde yer alan Türk inşaat ve enerji şirketi Gama’da bir gelişme daha yaşandı. Gama İnşaat, Tekfen ile birlikte kurduğu şirketindeki payını satıyor. Hatırlanacağı üzere 16 yıl önce Gama ve Tekfen, yüzde 50’şer hisse oranıyla Gate İnşaat’ı kurmuştu. Kazakistan’da proje geliştirmek için kurulan ve adını iki şirketin harflerinden alan Gate’in artık tek sahibi Tekfen İnşaat olacak.

İki şirketin ortaklığıyla kurulan Gate İnşaat, endüstriyel tesis montajı işi yapıyor. Gate İnşaat son olarak geçen yıl Kazakistan’ın önemli enerji projelerinden biri olan Tengiz Petrol ve Gaz Sahasında "Gelecek Gelişim Projesi - Kuyubaşı Basınç Yönetim Projesi, İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montajı işlerine yönelik anlaşma imzalamıştı.

Kazakistan’da 438 milyon dolarlık anlaşma

Söz konusu projeyi 438 milyon dolara üstlenen Gate İnşaat, 55 aylık sürede işi bitirecek.

Gama Enerji, geçtiğimiz ay yeniden yapılandırma sürecine girmişti. Ankara merkezli Gama, 1 milyar dolara yakın borcun yapılandırması için 20 bankayla görüşüyor. Geçtiğimiz hafta Gama’da bir gelişme daha yaşandı ve Holdinge bağlı Gama Enerji’de yüzde 50.5’lik hisse satışı gündeme geldi.

2015 yılında Gama Enerji’nin yüzde 30’unu 243 milyon dolara satın alan Malezyalı Tenaga Nasional Bhd (TNB), potansiyel alıcılardan biri olarak öne çıkıyor.