Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ): Milli maçlarda harcamalar durdu

GÖSAŞ’ın araştırmasına göre, Türkiye’nin ilk olarak Gürcistan’la oynadığı maç saatleri süresince kart kullanımında yüzde 22,2 oranında düşüş yaşanırken, Portekiz maçında ise düşüş oranı yüzde 25,6 olarak gerçekleşti..

Çekya maçında yüzde 29,4 oranıyla harcamalar azalırken çeyrek finale yükseldiğimiz Avusturya maçı sırasında kart aktiviteleri yüzde 36,5’e kadar düştü. Maçlar esnasında ekrana kitlenen Türkiye’de harcamalar ciddi oranda düşmüş oldu.

Maçların heyecanı, yemek siparişlerini de etkiledi!

Futbol tutkusunun ön planda olduğu ülkemizde milli maçlar yemek siparişlerine yönelik harcamaları da etkiledi. Maç öncesi yemek siparişleri saat 19.00’daki Gürcistan ve Portekiz maçlarında yüzde 30 ve yüzde 40 artarken, daha geç saatteki Çekya ve Avusturya maçlarında yüzde 15 ila yüzde 20 arası artış gösterdi.