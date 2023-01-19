Gate.io'dan yardımseverlik hamlesi: Gate Charity

Sahip olduğu kısa tarihi içerisinde başta finans ve internet özgürlüğü gibi birçok konuda yeni çözüm önerileri sunan blockchain teknolojisinin, yardımseverlik gibi gündelik yaşamın diğer alanlarıyla çok fazla ilişkisi bulunmuyor. Global kripto para borsası Gate.io bu durumu tersine çevirmek için yeni bir adım atıyor. Dengeli bir dünyayı teşvik etme ve yardımseverlik için blockchain’i daha iyi kullanma misyonuyla hareket eden borsa, Gate Charity adında kâr amacı gütmeyen yeni kuruluşunu duyurdu. Gate.io bu hamleyle birlikte yoksullukla mücadele, eğitim, çevre dostu faaliyetleri teşvik etme ve dar gelirlilere geniş destek sağlama amaçları doğrultusunda kripto topluluğunu birleştirmeyi hedefliyor.

Gate Charity’nin kuruluşuna ilişkin açıklamalarda bulunan Gate Grup CEO Vekili Rae, “Gate Charity, daha adil ve dengeli bir küresel toplum yaratma hedefiyle yardımseverlik faaliyetlerini blockchain teknolojisinin gücüyle birleştirerek dünyayı yeniden şekillendiriyor" dedi.

İlk faaliyetini Türkiye’de gerçekleştirdi

Gate Charity ilk faaliyetini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de gerçekleştirdi. Kuruluş, hayvan hakları üzerine çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan HAÇİKO’nun koruması altında olan hayvanların bakımına destek olmak amacıyla bağışta bulundu. Bununla beraber sade bir lansman düzenlenmesinin ardından da birçok ülkede çalışmalar yürütmeye başlanıldı.

Gate Charity gönüllüleri, 2022'nin sonunda, aralarında Türkiye, Vietnam, Filipinler ve Güney Kore'nin de bulunduğu birçok ülkede başarılı yardım etkinlikleri düzenledi. Gönüllüler, Ky Quang II Pagoda'da aile ebeveyni hayatını kaybetmiş 280'den fazla çocuğa okul malzemeleri, yiyecek ve giyecek desteğinde bulundu. Gate Charity, yine faaliyetleri kapsamında Filipinler'deki imkanları kısıtlı bir Aeta topluluğuna da gıda paketleri bağışladı.

New Year Seal NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü

Kuruluşunun ardından ilk etapta geleneksel yardım faaliyetlerinde bulunan Gate Charity 2022 yılının aralık ayı içerisindeyse blockchain destekli kampanyasının ilkini gerçekleştirdi. Bu doğrultuda Güney Kore'deki Dongmyeong Çocuk Esirgeme Merkezi'ndeki çocukların sanat eserleri NFT olarak basılırken, koleksiyonun tamamı Gate.io'da hızlı bir şekilde tükendi. Buradan elde edilen tüm gelir de doğrudan çocukları desteklemek ve onlara Noel hediyeleri alabilmek adına bağışlandı.

Gate Charity, ilk NFT bağış koleksiyonunda elde ettiği başarının ardından New Year Seal NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. Önceki bağış koleksiyonuyla aynı modeli izleyen ilk parti, Vietnam'daki Ky Quang II Pagoda'da çocuklar tarafından yaratılan sanat eserlerini içeriyor. Hindistan'daki Manav Mandir Gurukul'dan çocukların eserlerinin ikinci grupta yer alacağı koleksiyondan elde edilen gelirler yine doğrudan ilgili kuruluşlara bağışlanacak.

Gate Charity'nin genel etkisi, misyon beyanı ve hedefleri, Gate.io'daki yeni hayır kurumu açılış sayfasında özetleniyor. Buna ek olarak, katkıda bulunanlar, NFT koleksiyonları gibi duyuruların ve devam eden bağış toplama etkinliklerinin listesiyle birlikte bağışlanan toplam miktarı, yararlanıcıları ve etkilenen bölgeleri de öğrenebiliyor. Kısa bir süre önce Gate Charity'nin resmi açıklamasıyla birlikte açılan sayfa, aynı zamanda bir etki yaratmaya yardımcı olmak isteyen herkes için iyi bir kaynak işlevi görüyor.