Gaziantep’te doğan FIRIN’O, yurtdışına açılmayı hedefliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep’e farklı değerler katmak ve yatırımlar yapmayı aile olarak bir sorumluluk olarak gören FIRIN’O yöneticisi Oğuz Özmen, Türk gastronomisinde önemli bir konumda olan Gaziantep’te ‘artisan bakery’ olarak bulunmalarının önemli bir kapı açtığına vurgu yaptı. Özmen, Gaziantep’te iki şube olarak faaliyet gösteren FIRIN’O’nun ülke geneli şubeleşme planının yanı sıra yurt dışına açılmayı hedeflediğine dikkat çekti.

Özmen Un’dan FIRIN’O’ya

Geleneksel yöntemlere ve malzemelere önem veren bir fırıncılık anlayışının yanı sıra tüm ürün ve detaylarıyla modern ve nitelikli bir marka kurma hedefi ile 2022 yılında FIRIN’O’yu hayata geçirdiklerini anlatan Özmen, “Aile şirketimiz olan Özmen Un’un 4. kuşak temsilcisiyim ve çocukluğumdan beri un ve gıda sektörlerinin içindeyim.

FIRIN'O’nun hikayesi aslında Özmen Un ile ortak temellere dayanıyor ve uzun zamandır aklımızda olan bir yatırımdı. Teknolojiye, insana ve inovasyona yaptığımız yatırımlar sayesinde Özmen Un’da sektörün küresel ölçekte en nitelikli ve katma değerli ürünlerini üretiyoruz. Bu süreç sadece una değil, topraktan sofraya kadar uzanan unun dahil olduğu tüm aşamalara hakim olmamızı gerektiriyor.

Un sektöründen edindiğimiz bu tecrübe ve güce ek olarak, son tüketicilerin unlarımız ile hazırlanan ürünlere karşı olan ilgisi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Geleneksel yöntemlere ve malzemelere önem veren bir fırıncılık anlayışının yanı sıra tüm ürün ve detaylarıyla modern ve nitelikli bir marka kurma hedefi ile 2022 yılında FIRIN’O faaliyete başladı” diye konuştu.

Her gün 200 çeşit ürün

FIRIN'O da her gün, içecekler dahil yaklaşık 200 çeşit ürünü farklı kitlelerden çok sayıda misafirlerine sunduklarına değinen Özmen, “Ekşi mayalılar başta olmak üzere ekmek ve unlu mamül çeşitleri, oldukça iddialı olduğumuz kruvasan çeşitleri, Avrupa mutfaklarından esintiler taşıyan patisserie ürünleri bu ürünlerin sadece bir kısmı.

Tabi bir de FIRIN’O’yu sadece bir fırın olmaktan çıkaran ve günün her saati, her damak tadından misafirimizi ağırlamamızı sağlayan sıcak mutfağımız var. Eggs Benedict ya da, benim de favorilerimden biri olan, Burratalı Menemen’le güne de başlayabilir, günlük ürettiğimiz taze makarna ya da hamburger çeşitlerinden biriyle akşam yemeği de yiyebilirsiniz.

En titiz olduğumuz konulardan biri de tabi ki kullandığımız malzemelerin ve ürünlerimizin kalitesi. Sade ve çikolatalı başta olmak üzere kruvasan çeşitleri, Snickers, Fıstıklı Paris Brest favoriler arasında diyebilirim. Bunlar dışında yine iddialı olduğumuz kahvelerimize, ekmek çeşitlerimize ve Avocado Toast, Eggs Benedict gibi gün boyu kahvaltı menümüzdeki ürünlere yoğun bir ilgi var.

Sürdürülebilirliğe odaklandık

FIRIN'O da sürdürülebilirlik konusunda oldukça duyarlı olduklarına vurgu yapan Oğuz Özmen, “Henüz proje aşamasında enerji ve kaynak yönetimi ile ilgili özel bazı önlemler aldık.

Menümüzde değişiklikler yapmaktan çekinmiyoruz, mümkün olduğunca yerel ve mevsiminde ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz. Teknik imkanlarımızı ve menü tasarımımızı ilk günden bu yana atıksız bir mutfak üzerine kurduk.

Çeşitli girişim ve kurumlarla iş birliği içinde Ar-Ge çalışmaları yapıyor özel ürünler üretiyoruz. Bu iş birlikleri kapsamında farklı üretim süreçlerinde yan ürün ya da atık olarak görülen hammaddelerle niş ve yüksek besin değerine sahip sağlıklı ürünler üretiyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamında öncelik verdiğimiz bir diğer konu ise sahip olduğumuz ekip.

En zor alanlardan biri olan mutfaklarımız başta olmak üzere tüm birimlerimiz Gaziantep’te yaşayan kişilerden oluşuyor. Bu amaçla birçok alanda Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen danışmanlarıyla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Mümkün olan en iyi imkanları sağlamayı ve şehrimize, insanlarımıza değer katmayı yarattığımız en büyük faydalardan biri olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.