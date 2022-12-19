GCM Yatırım, finansal okuryazarlığı artırmayı hedefliyor

GCM Yatırım, yatırımcıları demo hesap oluşturma imkanı ile “işi uzmanına” yönlendirerek, finansal okuryazarlık farkındalığı oluşturuyor.

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, bugüne kadar Türkiye’nin pek çok ilinde, finansal okuryazarlık başta olmak üzere çeşitli finansal eğitim ve seminerler düzenlediklerini belirtti. Teknolojik altyapısı en güçlü kurumlar arasında yer aldıklarını bildiren Nergiz, Türkiye’deki finansal okuryazarlık seviyesini artırarak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarına olan erişimini kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini duyurdu. Yeni reklam filminin de bugüne kadar yaptıkları çalışmaların tamamlayıcısı niteliğinde işi uzmanına bırakmanın önemini vurguladığını söyleyen Nergiz, “Ülkemizde artan finansal farkındalık en büyük motivasyon kaynağımızı oluşturuyor” dedi.