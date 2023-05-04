Geleceğin yazılımcıları üç farklı istihdam programıyla yetişiyor

Türkiye’de ve dünyada son dönemin en çok konuşulan ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan yazılım sektörü, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 15’lik büyüme gösterirken, pandeminin en etkili olduğu 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 55’lik büyümeyle ciddi bir ivme kazandı.

Öyle ki küresel yazılım pazarının 2026 yılında 1 trilyon 605 milyar dolar gelir elde edeceği öngörülüyor. Yazılım sektörü her ne kadar dijitalleşme ve e-ticaretin yaygınlaşması gibi etkenlerle bilişim dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olsa da nitelikli yazılımcı eksikliği bu gözde sektörün en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Özellikle pandemi sonrası gelen uzaktan çalışmayla birlikte, nitelikli yazılımcı bulma konusunda sektörde ciddi anlamda daralma yaşanıyor.

Architecht “TechTalent” ile ayrıcalıklı bir kariyer fırsatı sunuyor

Yenilikçi ürün portföyü, uluslararası iş ortakları ve müşterileriyle Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden olan Architecht, fintech alanında kendi yeteneklerini yetiştirmek üzere birbirinden farklı istihdam programları tasarlıyor. Tech Talent, Train&Work ve Tekno Kampüs programlarıyla geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi hedefleyen şirket bu kapsamda başlattığı “TechTalent” programıyla üniversiteden mezun olan yeni mezunlara; hibrit çalışma modeli, kapsamlı akademik teşvikler, uluslararası projelerde çalışma fırsatı, uluslararası sertifika/eğitim programları, rekabetçi ücretlendirme politikası ve esnek yan haklar gibi ayrıcalıklı bir kariyer fırsatı sunuyor.

Tech Talent programının haricinde Train & Work ve Tekno Kampüs gibi eğitim ve istihdam odaklı iki farklı projesi bulunan Architecht, henüz üniversitede okuyan ve yeni mezun olmuş genç yeteneklere alanında uzman teknik mentörlerle birlikte kapsamlı bir yazılım eğitimi veriyor. Yazılımcı yetiştirme programı Train&Work ile mühendislik dışı bölümlerden mezun olan genç yeteneklerin yazılımcı olmaları hedefleniyor.

Uzman eğitmenler tarafından çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere yaklaşık 6 ay süren bu eğitimlerle adaylara düzenli maaş ödemesi yapılıyor ve program sonunda başarılı olanlar Architecht’te istihdam ediliyor.

Tekno Kampüs programında ise üniversite üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan, yazılımcı ve analist gibi teknik kadrolarda çalışmayı hedefleyen öğrenciler uzun süreli staj imkanıyla teknik mentorlar tarafından sıkı bir şekilde yetiştirilerek mezuniyet sonrasında Architecht’in kadrolarında istihdam ediliyor.

Öğrenci ve yeni mezunlara özel istihdam süreci sağlanıyor

Architecht’in istihdam projeleri hakkında bilgi veren Architecht İK, Yönetişim ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şule Hatun Avşaroğlu, “Sürdürmekte olduğumuz istihdam programlarımızla hem genç yetenekleri kadrolarımıza dahil etmek hem de sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli yazılımcı açığını kapatmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz birbirinden kıymetli istihdam ve eğitim odaklı programlarımız bulunuyor.

Train&Work programımızla mühendislik dışı farklı disiplinlerden mezun olan yeni mezunları, 6 ay süren çok kaliteli bir eğitimle yazılımcı ya da analist olabilecek seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte ülkemizin nitelikli üniversitelerinden mezun olmuş teknoloji yeteneklerine “TechTalent” programımızla ayrıcalıklı bir kariyer fırsatı sunuyoruz. Son olarak en değerli sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan Tekno Kampüs ile bugüne dek sektörümüze yüzlerce teknik uzman yetiştirdik. Yeni dönemde de öğrenci arkadaşlarımızı bu vizyonumuzun bir parçası yapıp Tekno Kampüs programımızla destekleyeceğiz” diye konuştu.