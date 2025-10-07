Gelecek için temiz enerji eşitlik için güçlü adımlar

Günümüzde iklim kri­zi, kaynakların tü­kenmesi ve toplum­sal eşitsizlikler, şirketlerin sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklarını da yeniden tanımlıyor. Artık başarı yal­nızca finansal göstergelerle değil, dünyaya ve topluma bı­rakılan etkiyle ölçülüyor. Bu bilinçle hareket eden Boyner Grup, sürdürülebilirliği iş ya­pış biçiminin merkezine ala­rak hem çevre hem de insan odaklı bütüncül bir dönüşüm gerçekleştiriyor.

Yenilene­bilir enerji yatırımlarından döngüsel ekonomiye, top­lumsal cinsiyet eşitliğinden teknoloji ve inovasyona kadar geniş bir alanda hayata geçir­diği projelerle Boyner Grup, 2024 Sürdürülebilirlik Rapo­ru’nun çıktılarını bu kapsam­da duyurdu. Rapora göre grup, son üç yılda 44 milyon TL’den fazla çevresel yatırımlarla sürdürülebilirliği destekledi. Ayrıca 2024 yılında kullandı­ğı elektriğin yüzde 51’ini ye­nilenebilir enerjiden karşıla­yan grup, 2025 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 100’e çıkarma­yı hedeflediğini açıkladı.

İnsan odaklı bütüncül yaklaşım

Rapora ilişkin açıklamada bulunan Boyner Grup Yöne­tim Kurulu Üyesi Ümit Boy­ner, “Bu rapor nasıl bir gele­cek hayal ettiğimizin resmi. Dünya iklim krizi, eşitsizlik­ler ve teknolojik dönüşüm­le büyük bir değişimden ge­çerken geleceği düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirliği çevresel yatırımların ötesin­de insan odaklı, cinsiyet eşit­liği, kapsayıcılık ve fırsat ada­letini de içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebi­lirlikten söz edemeyiz” dedi.

“Sürdürülebilirlik stratejimizi yeniden inşa ettik”

“Sürdürülebilirlik strate­jimizi işimize, dünyaya, çalı­şanlarımıza, paydaşlarımıza ve geleceğe duyduğumuz beş temel sorumluluk ekseni üze­rinde yeniden inşa ettik” di­yen Boyner şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik odağındaki tüm yatırımlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız bu bütüncül mirasla ölçüyoruz. Çünkü biz Boyner Grup’ta hiçbir zaman yalnızca finan­sal destek sağlamayı yeterli görmedik; değişimin ve dönü­şümün bir parçası olmayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”

Raporun çevresel yatırım­lar, enerji verimliliği ve dön­güsel ekonomi adımlarıyla il­gili önemli sonuçlarını payla­şan Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yar­dımcısı Özgür Tokgöz Altun ise, “Başarı artık geleceğe bı­rakılan karbon ayak iziyle öl­çülüyor.

Bu vizyon doğrultu­sunda yalnızca son üç yılda 44 milyon TL’nin üzerinde çev­resel yatırım gerçekleştirdik. 2024’te hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle 3,1 milyon kWh tasarruf sağ­ladık; bu miktar yıllık ortala­ma 2 bin konutun elektriğine eş değer. Altınyıldız Tekstil’de kullandığımız elektriğin ta­mamını I-REC sertifikalı ye­şil elektrikle karşıladık; bu sa­yede yaklaşık 4 bin 800 ara­cın yıllık emisyonuna eşdeğer olarak 11 bin ton karbondiok­sit emisyonunu engelledik” diye konuştu.

Altun, Boyner Grubun Kı­rıkkale’de devreye almak üze­re olduğu belirtilen 3 bin 66 kWp’lik Güneş Enerjisi Sant­rali tamamlandığında önemli ölçüde yeni mağaza ve merkez ofisin enerji ihtiyacının yüz­de 85’inin yenilenebilir kay­naklardan sağlanacağını ifa­de etti.

Nivo iş birliğiyle 1,6 milyon ürün yenilendi

Döngüsel ekonominin iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun “Nivo iş birliğiyle 2021’den bu yana 1,6 milyon ürünü yenileyerek ekonomiye geri kazandırdık. Bu sayede 16 bin ton karbon emisyonunu engelledik, 23 milyon kişinin bir yıllık içme suyuna eş değer 12,8 milyon ton su tasarrufu sağladık. Ayrıca lojistik süreçlerimizde de çoklu taşıma kasalarına geçişle yılda yaklaşık 300 bin karton kutunun kullanımını önledik ve 5 bin 500 ağacın kesilmesini engellemiş olduk” bilgisini verdi.

Yaklaşık 400 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı

Teknoloji ve inovasyonun da sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemli bir boyutu olduğunu belirten Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun, “Sadece 2024 yılında Ar-Ge yatırımlarımız 392 milyon TL’ye ulaştı ve Boyner Ar-Ge merkezimizde 15 yeni proje hayata geçirdik. Ayrıca tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerini güçlendirmek için de denetimler gerçekleştiriyoruz. Attığımız tüm bu adımlarla geleceğe bırakacağımız mirasın yalnızca Boyner Grup için değil, tüm ekosistem için kalıcı ve ölçülebilir bir değer yaratmasını hedefliyoruz” dedi.