Gelecek için temiz enerji eşitlik için güçlü adımlar
Boyner Grup, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu çıktılarını yayınladı. Son üç yılda 44 milyon TL’yi aşan çevresel yatırımlarıyla yeşil yolculuğunu güçlendirmeye devam eden grup, geçen yıl kullandığı elektriğinin yarısını yenilenebilir enerjiden karşıladı. Hedef ise bu yılın sonuna kadar bu oranı yüzde 100’e çıkarmak.
Günümüzde iklim krizi, kaynakların tükenmesi ve toplumsal eşitsizlikler, şirketlerin sadece ekonomik değil aynı zamanda çevresel ve sosyal sorumluluklarını da yeniden tanımlıyor. Artık başarı yalnızca finansal göstergelerle değil, dünyaya ve topluma bırakılan etkiyle ölçülüyor. Bu bilinçle hareket eden Boyner Grup, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine alarak hem çevre hem de insan odaklı bütüncül bir dönüşüm gerçekleştiriyor.
Yenilenebilir enerji yatırımlarından döngüsel ekonomiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinden teknoloji ve inovasyona kadar geniş bir alanda hayata geçirdiği projelerle Boyner Grup, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nun çıktılarını bu kapsamda duyurdu. Rapora göre grup, son üç yılda 44 milyon TL’den fazla çevresel yatırımlarla sürdürülebilirliği destekledi. Ayrıca 2024 yılında kullandığı elektriğin yüzde 51’ini yenilenebilir enerjiden karşılayan grup, 2025 yılı itibarıyla bu oranı yüzde 100’e çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.
İnsan odaklı bütüncül yaklaşım
Rapora ilişkin açıklamada bulunan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Bu rapor nasıl bir gelecek hayal ettiğimizin resmi. Dünya iklim krizi, eşitsizlikler ve teknolojik dönüşümle büyük bir değişimden geçerken geleceği düşünerek hareket etmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirliği çevresel yatırımların ötesinde insan odaklı, cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık ve fırsat adaletini de içine alan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eşitliğin olmadığı yerde sürdürülebilirlikten söz edemeyiz” dedi.
“Sürdürülebilirlik stratejimizi yeniden inşa ettik”
“Sürdürülebilirlik stratejimizi işimize, dünyaya, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve geleceğe duyduğumuz beş temel sorumluluk ekseni üzerinde yeniden inşa ettik” diyen Boyner şöyle devam etti: “Sürdürülebilirlik odağındaki tüm yatırımlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız bu bütüncül mirasla ölçüyoruz. Çünkü biz Boyner Grup’ta hiçbir zaman yalnızca finansal destek sağlamayı yeterli görmedik; değişimin ve dönüşümün bir parçası olmayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.”
Raporun çevresel yatırımlar, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi adımlarıyla ilgili önemli sonuçlarını paylaşan Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun ise, “Başarı artık geleceğe bırakılan karbon ayak iziyle ölçülüyor.
Bu vizyon doğrultusunda yalnızca son üç yılda 44 milyon TL’nin üzerinde çevresel yatırım gerçekleştirdik. 2024’te hayata geçirdiğimiz enerji verimliliği projeleriyle 3,1 milyon kWh tasarruf sağladık; bu miktar yıllık ortalama 2 bin konutun elektriğine eş değer. Altınyıldız Tekstil’de kullandığımız elektriğin tamamını I-REC sertifikalı yeşil elektrikle karşıladık; bu sayede yaklaşık 4 bin 800 aracın yıllık emisyonuna eşdeğer olarak 11 bin ton karbondioksit emisyonunu engelledik” diye konuştu.
Altun, Boyner Grubun Kırıkkale’de devreye almak üzere olduğu belirtilen 3 bin 66 kWp’lik Güneş Enerjisi Santrali tamamlandığında önemli ölçüde yeni mağaza ve merkez ofisin enerji ihtiyacının yüzde 85’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını ifade etti.
Nivo iş birliğiyle 1,6 milyon ürün yenilendi
Döngüsel ekonominin iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun “Nivo iş birliğiyle 2021’den bu yana 1,6 milyon ürünü yenileyerek ekonomiye geri kazandırdık. Bu sayede 16 bin ton karbon emisyonunu engelledik, 23 milyon kişinin bir yıllık içme suyuna eş değer 12,8 milyon ton su tasarrufu sağladık. Ayrıca lojistik süreçlerimizde de çoklu taşıma kasalarına geçişle yılda yaklaşık 300 bin karton kutunun kullanımını önledik ve 5 bin 500 ağacın kesilmesini engellemiş olduk” bilgisini verdi.
Yaklaşık 400 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı
Teknoloji ve inovasyonun da sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemli bir boyutu olduğunu belirten Boyner Grup Mali İşler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun, “Sadece 2024 yılında Ar-Ge yatırımlarımız 392 milyon TL’ye ulaştı ve Boyner Ar-Ge merkezimizde 15 yeni proje hayata geçirdik. Ayrıca tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerini güçlendirmek için de denetimler gerçekleştiriyoruz. Attığımız tüm bu adımlarla geleceğe bırakacağımız mirasın yalnızca Boyner Grup için değil, tüm ekosistem için kalıcı ve ölçülebilir bir değer yaratmasını hedefliyoruz” dedi.