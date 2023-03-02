Gelecek Varlık'ın 2022 yılı tahsilatı 1,2 milyar TL’yi aştı

Gelecek Varlık, 2022’de toplam tahsilatını bir önceki yıla göre yüzde 70,2 artışla 1 milyar 212 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Sene boyunca toplam 388,8 milyon TL tutarında yatırım yapan şirket, özkaynaklarını 1 milyar TL’nin üzerine çıkarırken net kârını da 391 milyon TL’ye taşımayı başardı. Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Hem deprem nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek hem de yatırımlarımızı sürdürerek ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağız” dedi.

Gelecek Varlık’ın 2022 finansal sonuçları açıklanırken yaşadığımız deprem felaketine değinen Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan, “Yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızın yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz. Depremin yaralarının sarılabilmesi için bir yandan acil ihtiyaçların karşılanması bir yandan da normal hayata dönüş hazırlıklarının yapılması gerekiyor. Parçası olduğumuz Fiba Grubu ile birlikte bütün gücümüzle bu yönde çalışırken paydaşlarımıza olan sorumluluğumuz gereği, işimizi kesintiye uğratmadan en yüksek performansla sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

2022 yıl sonu finansal sonuçlarını açıklayan Gelecek Varlık, toplam tahsilatını bir önceki seneye kıyasla yüzde 70,3 artışla 1 milyar 212 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Özkaynaklarını 1 milyar TL’nin üzerine taşıyan şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 2021 yıl sonuna göre yüzde 75,6 artışla 791,2 milyon TL’ye, net kârı da yüzde 124,7 artışla 390,7 milyon TL’ye ulaştı.

“Yüksek ivmemiz son çeyrekte de sürdü”

Artan risk faktörlerine rağmen Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısıyla güçlü bir direnç gösterdiğini vurgulayan Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Küresel ekonomiden kaynaklanan negatif etkilere rağmen yıl boyunca yakaladığımız ivme 4’üncü çeyrekte de devam etti. Varlık yönetimi şirketlerinin, ülkelerin ekonomik istikrarı ve bireylerin finansal özgürlüklerini kazanması açısından üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bireylere ve şirketlere borçlarını ödeme imkânı sunarken bir yandan da âtıl durumdaki kaynakları yeniden ekonomiye kazandırabiliyoruz” dedi.

“Finansal sistemin sürdürülebilirliğine katkımız devam edecek”

2022’de finans kuruluşlarından 2,1 milyar anapara devralıp, bugüne kadar satın alınan kümülatif anapara büyüklüğünü 20,8 milyar TL’ye taşıdıklarını belirleterek sözlerine devam eden Ünlüdoğan şunları söyledi;

“Pandemi etkisinin bitmesi, bankaların satış ihalelerinde yaşanan artış ve yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 2022’de sektörde kademeli olarak bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Genel anlamda sektörümüzün işlem hacimlerine baktığımızda önceki yıllara göre daha verimli bir yıl geçirdiğimizi söylemek mümkün. Yakalanan bu istikrarı sürdürmek için teknolojinin yenilikçi çözümlerini de kullanarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”