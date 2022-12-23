Gemi Mühendisliği Haftası’nda işçi sağlığı ve güvenliği konuşuldu

İş sağlığı ve güvenliğini her alanda uygulanan temel bir kural olarak ele alan DESAN Tersanesi, bunun için en etkili yöntemin eğitim olduğu bilinciyle 2021 yılında tersane bünyesinde “Uygulamalı İSG Eğitim Salonu”nu hayata geçirdi. Uygulamalı İSG Eğitim Salonu’nda, DESAN Tersanesinde çalışmaya başlayacak olan personele işbaşı yapmadan önce, tersane sahası, gemi, yüzer havuz, kapalı saha ve atölyelerde kullanacakları tüm ekipmanların tanıtımı yapılıyor ve uygulamalı olarak deneyimleyebilme imkanına sahip oluyorlar. Tersanede çalışmaya devam eden çalışanlar ise periyodik olarak bu salonda verilen çeşitli ve güncel İSG eğitimlerine katılarak iş sağlığı ve iş güvenliği bilgilerini güncellemiş ve pekiştirmiş oluyorlar. Eğitim Salonu, DESAN Tersanesi çalışanları dışındaki tüm sektör çalışanlarına da hizmet veriyor.

Çalışanlarda davranış değişikliği sağlama hedefiyle alışılmışın dışında ilk kez uygulamalı eğitim gerçekleştirilen Uygulamalı İSG Eğitim Salonu’nda verilen eğitimlere, açıldığı 2021 yılından bugüne yaklaşık 4.400 kişi katıldı. Bir yıllık süre içinde, hali hazırda çalışanların ikinci kez eğitime katılım oranı %90 artış gösterirken, kayıtlı tehlikeli davranış oranında ise %64 azalma sağlandı.

“DESAN sadece kendi bünyesindeki çalışanlara değil sektöre de katkı sağlıyor”

Konuyla ilgili bilgiler veren DESAN Genel Denetim ve Destek Birimler Müdürü Fatih Çimen, “Tersanemiz İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitime verdiği önemle öne çıkarak yasal zorunlulukların ötesinde yatırımlar gerçekleştiriyor. Uygulamalı eğitim salonumuz da bunun en güzel örneği. Uygulamalı eğitim ile personelimiz sahada daha nitelikli ve bilinçli olarak çalışıyorlar. Tersanemizde, iş güvenliği kültürünün oluşması adına bünyemizdeki çalışanlar yanında sektör çalışanlarına da uygulamalı ve teorik eğitimler veriyoruz. Alanında yetkin kadromuz ve uygulamalı eğitim salonumuzla tüm sektöre de katkı sağlamış oluyoruz. Bundan Türk tersaneciliği adına büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.