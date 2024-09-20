Geri dönüşümün adresi Mitsubishi Electric CNC faaliyete başladı

Şirketin Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, firmalarının hem global vizyonuyla hem de operasyonel süreçleriyle geri dönüşüme ve döngüsel ekonomiye önemli katkılar sağladığını belirtti.

Sürdürülebilirlik dünyanın geleceği için kritik öneme sahip

Geçgel, sürdürülebilirliğin, dünyanın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, global çevre politikalarıyla sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını gösteriyor ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çevre dostu çözümler üretiyor. Genel merkezimizde hizmete aldığımız CNC Refurbishment Center ile de, eski ve arızalı ürünleri üretim sistemine yeniden kazandırarak, teknolojik atıkların azaltılmasına da önemli bir katkı sağlıyoruz. Böylece ürünlerin yaşam döngüsünü iyileştirerek Türkiye'de endüstriyel ekonominin gelişimine de destek oluyoruz. Bu alandaki hedeflerimizi gerçekleştirmek ve daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."