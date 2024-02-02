“GES yatırımları yılın ikinci yarısında hareketlenecek”

Karbon-nötr dönüşüme hayat verecek fotovoltaik güneş panellerini üretmek üzere 2023 yılında, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Ves Solar Enerji, 8 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Ves Solar Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Cihan Altındiş, alanında en modern teknolojiye sahip 1’inci faz yatırımıyla yıllık 300 MWp’lik üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi ve yenilenebilir enerji sektörünü önü açık bir sektör olarak gördüklerini ifade etti. Hedeflerinin öncelikle iç piyasa taleplerini karşılamak olduğunu belirten Altındiş, “Kaliteli ham maddelerin kullanıldığı, iyi tasarlanmış süreçler ve detaylı belirlenmiş kalite kriterleri ile şu anda kullanılan teknolojinin en modern versiyonlu üretim hatları makineleri ile üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Panellerimiz tam otomasyonlu tesisimizde el değmeden üretiliyor ve paketleniyor” dedi. Öncelikli hedef olarak Türkiye pazarını seçtiklerini kaydeden Cihan Altındiş, şöyle devam etti: “Amacımız geçmişten gelen üretim tecrübemizi fotovoltaik panel üretiminde kullanarak sektör paydaşlarına üst kalitede ürün sağlamak. Sektörün üst kalitede panellerini üreten bir firmayız. 2024 yılında 300 MWp’lik kapasitenin tamamını kullanmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizin 12 sene garantisi var. Bununla beraber panellerimiz 25 senelik lineer performans garantisine sahip.” GES yatırımlarında 2024 yılının ikinci yarısından itibaren hareketlilik yaşanmasını öngördüklerini ifade eden Altındiş, “Şu anda sene geçişi olması, elektrik fiyatlarının düşük seyretmesi ve finansman konularında sıkıntılı süreçlerin yaşanması nedeni ile yatırımcılar çekingen davranabiliyor. Ancak 2025 yılında sıfır karbon uygulamasının başlayacak olması ve Türk sanayicisinin ana ihracat pazarının AB olduğu düşünülürse 2024 yılının ortasından sonra özellikle ihracatçı firmaların yatırımlara hız vereceğini söyleyebilirim. Karbon ayak izini sıfırlamak için en hızlı ve en uygun maliyetle yol alabilecekleri sistem güneş enerjisi sistemleridir” dedi.

“Ham maddede yurt dışına bağımlı olmamalıyız”

Güneş panelleri bileşenlerinde yurt dışına olan bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çeken Altındiş, şunları kaydetti: “Özellikle ihracatta Çin menşeili ürünlerle rekabet etmek çok zor. Özellikle komşu coğrafyamızda Çin malı panel hâkimiyeti var. Çünkü kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmı Uzak Doğu’dan, Çin’den geliyor. Mesela en temel bileşen olan hücreyi ithal ediyoruz. Türkiye’deki hücre üretim kapasitesi maalesef talebi karşılamakta yetersiz. Herkese yetecek hücre üreticisi olursa biz de daha rahat şartlarda yurt dışı pazarda rekabet etme şansı bulabiliriz.”