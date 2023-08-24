GESAN Yönetim Kurulu Üyesinden 650 bin liralık hisse satışı

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) Yönetim Kurulu Başkan üyesi Mesut Baz tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde hisse satışına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

23.08.2023 tarihinde Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 93.30 TL fiyat seviyesinden 650.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş sermayesindeki paylarım 23.08.2023 tarihi itibariyle % 3,58 seviyesine gelmiştir. Mesut BAZ