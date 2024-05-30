Getir’de “kontrol” savaşı giderek daha da derinleşiyor

16 bin kişiye istihdam sağlayan, 2.5 milyar doları Türkiye’de olmak üzere toplam 3.2 milyar dolar ciro yapan Getir’in bu savaştan güçlü bir yerli ve milli marka olarak sağlam çıkabilmesi için yollar arandığı belirtilirken, masaya Türkiye Varlık Fonu’nun da oturma ihtimali bulunduğu iddiaları gündeme getiriliyor. Getir’in yüzde 25’i, kurucu Türk ortaklar olan Nazım Salur ve Serkan Borançılı’nın kontrolünde bulunuyor.

Şirketin yüzde 30’u Abu Dabi devlet fonu Mubadala’da. Hisselerin yüzde 45’lik kısmı Sequoia Capital başta olmak üzere farklı fon ve yatırımcıların kontrolünde.

Yönetim hakkı Türk kurucularda

Getir’de halen yönetim hakkı Türk kurucu ortaklarda bulunuyor. Mubadala’nın elindeki hisse ile şirket kontrol yetkisi bulunmadığı ancak bu kontrolü elde etme yönünde bir strateji izlediği görülüyor.

Mubadala’nın şirketin sürdürülebilir büyümesine destek olacak yeni yatırım şartı olarak, yönetim kurulunda çoğunluk olma şartını masaya getirdiği belirtiliyor. Getir’in ise önce yatırımı alma karşı teklifinin ise çatışmanın temelini oluşturduğu ifade ediliyor. 9 yıl önce yola çıkan Getir için pandemi bir dönüm noktası oldu.

Hızla büyüyen, önce Silikon Vadisi’nden yatırım alan Getir, unicorn, ardından değerinin 10 milyar doları aşmasıyla decacorn oldu. Şirket İngiltere’ye, ardından Batı Avrupa’nın tüm ülkelerine ve ABD’ye açıldı. Pandemi sonrasında dünya genelinde artan enflasyonla mücadele için Merkez Bankaları’nın faiz artırımları, yatırımcıların girişimlere yönelik iştahını kaçırınca, Getir’in de dahil olduğu girişim ekosistemi yeni yatırım bulmakta zorlandı.

Buna tüketicilerin harcamalarını kısması ve Avrupa’da yerel yönetimlerin hızlı teslimat sektörüne yönelik kısıtlamaları da eklenince Getir, gelirlerinin yüzde 7’sinin geldiği yurt dışı pazarlardan çıkmak zorunda kaldı. Şirket halen günde yaklaşık 7 milyon dolar, yani yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar ciro yapıyor. ABD’de geçen sene aldığı FreshDirect’in 700 milyon dolar cirosu da eklenince Getir’in yılı 3,2 milyar dolar gelirle kapatması bekleniyor.