Getir'den 1 milyon kap mama desteği

Getir, 2015 yılında hayata geçirdiği "Mama Gönder" kampanyasıyla patili dostlara destek olmayı kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının önemli bir parçası haline getirdi.

Getir, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bu yıl da HAYTAP aracılığıyla hayvan bakımevlerine mama desteği sağlıyor. 2015’ten bu yana süren “Mama Gönder” kampanyası ile bugüne kadar 800 tondan fazla mama ulaştıran Getir, bu yıl da 1 milyon kap mama hedefliyor. Kampanya sonunda toplam destek miktarı 950 tona çıkacak.

Getir Kurumsal İletişim Direktörü Dilge Berktaş, kampanyanın her yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek, “Patili dostlarımızı hiç unutmadık. Kullanıcılarımızın katkısıyla iyiliği sipariş vermek kadar kolay hale getiriyoruz” dedi.

Kullanıcılar, Getir ve GetirBüyük üzerinden satın alınabilen “Sanal Destek Maması” ürünleriyle kampanyaya doğrudan katkı sunabiliyor. Ayrıca Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu üzerinden yapılan alışverişler de mama desteğine dönüşüyor.