GetirYemek 5 yılda 10 kattan fazla büyüdü

Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek beşinci yılını kutluyor. Sektöre getirdiği yeniliklerle öne çıkan platform, birçok ilke imza atarak hizmet alanını ve kullanıcı sayısını yıllar içinde hızla artırdı. İlk yılın sonundan bu yana 10 kattan fazla büyüyen GetirYemek, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedefliyor.

2019 yılında kurulan GetirYemek, hızlı teslimat sektörünün öncüsü Getir’in deneyim odaklı yaklaşımı ve teknolojisiyle farklılaştı. Restoranların yeni müşterilere ulaşarak gelirlerini artırmasına da destek olan platform, sektörün ilk sadakat programı ile kullanıcılara yeni bir deneyim sundu.

Kullanıcı sayısını her yıl yüzde 20 artıracak

2023 yılında dünya online yemek siparişi sektörü yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Türkiye’de de pazarın 2024’te 150 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor. Türkiye’de online yemek kullanıcısı sayısı genç nüfusa bağlı olarak hızla artıyor. Dünya ortalamasında online yemek siparişi veren kişi oranı yüzde 27 seviyelerinde yer alırken, Türkiye’de online alışveriş yapanların içinde yemek siparişi verenlerin oranının 2024’te yüzde 40’ı geçmesi bekleniyor.

Sektördeki büyümeyi değerlendiren GetirYemek CEO’su Yasemin Şişik Çelikboy, “Tek oyunculu sektörü dönüştürerek rekabeti getirdik ve bizi takiben diğer oyuncuların katılmasıyla pazarımız büyüdü. Türkiye’de yılda yaklaşık 23 milyon kişi online yemek siparişi veriyor. GetirYemek olarak biz 15 milyon kullanıcıya dokunduk ve hem kullanıcılarımızın hem de üye restoranlarımızın mutluluğunu odağımıza alarak 10 kattan fazla büyüdük” açıklamasını yaptı.

GetirYemek’in büyüme hedeflerini açıklayan Çelikboy, “Aktif kullanıcı sayımızı her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Güçlü rekabetin olduğu bir ortamda, sürdürülebilir iş modelimizi ileri taşıyacağız. GetirYemek olarak 5 yılda sektöre getirdiğimiz yeniliklerle pazarda sağlam bir konuma ulaştık ve önümüzdeki dönemde büyüyen pazarda güçlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

11 ili online yemek siparişi ile ilk kez tanıştırdı

GetirYemek 2019 yılında kurulduğunda hem kullanıcılar hem de restoranlar için bir alternatif sunarak sektöre yeni bir soluk getirdi. Bu yeniliklerin ilki GetirGetirsin hizmeti oldu.

“GetirGetirsin hizmeti ile kendi kuryelerimiz ile teslimat yaparak yola çıktık. Bu sayede restoranlar yeni bir yatırım yapma ihtiyacı duymadan bizim platformumuz üzerinden de satış yaparak işlerini hızlıca büyütme fırsatı yakaladılar. Biz de Getir’den edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile geliştirdiğimiz teknoloji ve algoritmalar sayesinde restoranların sadece ana işlerine odaklanmalarını sağladık” ifadelerini kullanan Çelikboy sözlerine şöyle devam etti: “Sonrasında ise hem müşterilerimize hem de restoranlara alternatif sunmak amacıyla ‘Restoran getirsin’ hizmetimizi de devreye aldık. Böylelikle restoranlarımıza operasyonlarını kendi istedikleri gibi yönetme esnekliği, müşterilerimize de yine istedikleri şekilde hizmet alma imkânı sunduk. Bu 2 hizmeti aynı anda sunan tek platform hala GetirYemek.”

Türkiye’nin 11 ilini online yemek siparişiyle ilk kez GetirYemek tanıştırdı. Tunceli, Bayburt, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Kars, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Ardahan kentlerimizde restoranlar ilk kez GetirYemek ile online yemek siparişine başladı.

5’inci yıla özel 5 milyon lira indirim

Kullanıcı deneyimine odaklı yaklaşımı, GetirYemek’i sektörde öne çıkardı. Türkiye'de ilk defa menülere gerçek çekimli yemek fotoğrafları ekleyen platform, kullanıcıların avantajlı kampanyalardan faydalanabilmeleri için fırsatlarla tanışmalarını da sağlıyor.

“Gündelik hayatın yoğunluğu nedeniyle online yemek sipariş sıklığının artması karşısında kullanıcılarımıza kazanç sunacak sektörün ilk sadakat programı olan GetirYemek Müdavim’i 2021 yılında başlattık” ifadelerini kullanan Çelikboy sözlerini şöyle sürdürdü: “Müdavim programımıza 2,5 yıl içinde 25 bine yakın restoran katıldı. 2023’te Müdavim avantajları sayesinde bir kullanıcımız 14 bin lira indirim kazandı. Bu sene, 5’inci yılımıza özel olarak 5 milyon TL indirim kampanyamızla her acıktıklarında kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Restoran ödemelerini ertesi gün gerçekleştiren tek platform

Üye restoranlarının işlerini büyütmesinde önemli bir rol oynayan GetirYemek, restoranların dijital görünürlüğünü artırdı. Üye restoranların mutluluğunun kullanıcı mutluluğuna giden yolda kilit öneme sahip olduğunu söyleyen GetirYemek CEO’su, “İlk günden beri restoranlara hakediş ödemelerini ertesi günü gerçekleştiren tek platformuz. Bu sayede restoranların finansal maliyetlerini düşürerek, günlük operasyonlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Pandemide restoranlarımıza destek olabilmek için BiMutluluk hareketini başlatarak 3 ay boyunca komisyon almadan hizmet verdik. Aynı desteği geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilimizdeki restoranlarımıza da verdik” dedi.

GetirYemek CEO’su Çelikboy şunları söyledi: “Geçen 5 yılda çok sayıda restoran bizimle birlikte büyüdü ve markalaştı. İlk televizyon görünürlüğünü birlikte yaptığımız reklam kampanyaları ile sağlayan restoranlarımız oldu. Restoranlara sağladığımız destekleri çeşitlendirerek sürdüreceğiz.”

Yılların lideri lahmacun yerini tavuk dönere kaptırdı

GetirYemek Türkiye genelindeki 60 binden fazla üye restoranıyla kullanıcılarını 30’dan fazla farklı mutfak kategorisinden lezzetlerle buluşturuyor. GetirYemek verilerine göre öne çıkan tercihlerden bazıları şöyle:

· 5 yıllık verilere göre, mutfak kategorilerinde ilk sırada tavuklu ürünler yer alırken, onu sırasıyla dürüm, kahve ve içecek, döner ve burger izliyor.

· Geçtiğimiz yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan lahmacun, geçen sene yerini tavuk döner dürüme bıraktı.

· İş yerlerinden verilen siparişlerde en fazla tavuklu ürünler tercih edilirken, onu kahve ve içecekler takip ediyor.

· Siparişlerin yaklaşık yarısı akşam saat 6'dan sonra verilirken, son yıllarda öğleden sonra sipariş verme oranı ise artıyor. Hafta sonu ortalama sipariş miktarı ise hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla.

· Saatlik kırılıma göre, gün içinde siparişlerde tavuk ilk sıradayken, gece 12’den sabah 6’ya kadar olan zamanda diliminde dürüm ilk sırada yer alıyor.