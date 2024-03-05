Girişim yatırımlarında işlem hacmi 497 milyon dolara düştü

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Rapora göre, 2023 yılında küresel risk sermayesi yatırımları 344 milyar dolara gerilerken, Türkiye'de ise 2022'de 1,84 milyar dolar olan toplam işlem hacmi 2023 yılında 497 milyon dolara düştü. Bu düşüşte; yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik zorluklar, devam eden Rusya – Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki yükselen jeopolitik gerginlikler, çıkış işlemlerinin zorlaşması ve startup değerlemelerinde süregelen endişeler etkili oldu.

Buna karşın, Türkiye'deki girişim ekosistemi işlem sayısı bakımından 2022 yılına kıyasla daha yüksek seviyelere ulaştı. 2022 yılında toplam 277 işlem gerçekleşirken, 2023 yılında bu rakam 297 olarak gerçekleşti. Bu artışın nedeni ise risk sermayelerinin (VC) ve kurumsal risk sermayelerinin (CVC) yanı sıra, bireysel yatırımcılar ve kitle fonlama platformlarının da tohum aşama işlemlere olan ilgisiydi.

2023’ün en fazla yatırım alan girişimi

İnsider oldu Önde gelen SaaS şirketlerinden Insider, Katar Yatırım Otoritesi liderliğindeki yatırımcılardan 105 milyon dolar yatırım alarak ileri aşama yatırım turunu tamamladı. Bu tur ile birlikte Insider'ın önümüzdeki yıllarda yeni satın almalarla global ayak izini arttırarak portföyünü daha da sağlamlaştırması bekleniyor. 2023 yılında Türkiye startup ekosisteminde halka arz işlemleri dikkat çekti.

Eylül 2023'te, bebek ve çocuk ürünleri alanında önde gelen bir şirket olan E-bebek'in yüzde 25'i halka açılarak 69,5 milyon dolar toplandı. Yenilikçi bir mobilite şirketi olan Martı, Nasdaq'ta bir SPAC aracılığıyla halka arzını tamamladı ve yüzde 38 hisse karşılığında 60 milyon dolar toplamayı başardı. Ayrıca, Mackolik Ocak 2023'te halka arz yoluyla 17,2 milyon dolar topladı. GetirFinans ve İş Bankası, stratejik iş birliklerini Ekim 2023 itibarıyla duyurdu.

Hizmet bankacılığı modelinde faaliyet gösterecek olan GetirFinans, yüzde 20 hisse karşılığında İş Bankası'ndan 50 milyon dolar yatırım alarak son çeyreğin en büyük işlemi olarak öne çıktı. Alfa Solar Enerji, inorganik büyüme stratejisi kapsamında Inavitas'ın yüzde 30 hissesini Kasım 2023'te 12,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. 2023'ün son çeyreğinde öne çıkan diğer işlemlerinden bir diğeri ise Link Bilgisayar'ın yüzde 66'lık hissesinin RePie, Bulls Yatırım Holding ve Lydia Yatırım Holding tarafından aralık ayında 8 milyon dolar karşılığında satın alınması oldu.

“Girişim ekosistemi çekiciliğini koruyor”

Raporun hazırlayan KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan ve 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, Türkiye'deki girişim ekosisteminin çekiciliğini koruduğunu ve girişimcilik ruhunun ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Özge İlhan, “Yüksek faiz ve enflasyon ortamı, yatırımcıların risk alma iştahını baskılayarak daha temkinli bir davranış sergilemelerine ve görece düşük hacimli işlemlere yönelmelerine sebep oldu. Küresel ölçekte hem de Türkiye'de gözlemlenen trendlerin etkisiyle işlem hacminin yıllık bazda düşmesine rağmen işlem adedindeki artış, Türkiye startup ekosisteminin çekiciliğini koruduğunu göstermektedir.” dedi.

“Türkiye’de işlem sayısı 300’lere ulaştı”

Ali Karabey ise şunları söyledi: “2023 yılında küresel ekonomide yaşanan makroekonomik zorluklar ve jeopolitik gerilimler, girişim sermayesi yatırımlarının ve işlem hacminin düşmesine yol açmıştır; ancak Türkiye'de işlem sayısının artarak 300'lere ulaştığını gözlemledik. Türkiye'deki startup ekosistemi, toplam işlem hacminde bir gerileme yaşamasına rağmen, işlem sayısında bir artış göstererek, girişimcilik ruhunun ve faaliyetlerinin devam ettiğinin altını çizmektedir.”