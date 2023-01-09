Girişimcilerin dünyaya açılan köprüsü TT Ventures

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, CES’te girişimler için ayrılan alanda, PİLOT mezunlarıyla bir araya geldi.

CES’te bu yıl girişimcilik konusunun çok güçlü şekilde ele alındığını belirten Önal, “Bu yıl CES’e katılan PİLOT mezunu; Online Ebeveyn ve Yetişkin Danışmanlık Platformu Kidolog; Filolar için dinamik rota yönetimi çözümü Optiyol, yapay zekâ tabanlı desen ve doku üretim yazılımı şirketi MYTH.AI, elektrikli araçlar için enerji transfer çözümü Car4Future, toplama ve teslimat süreçlerini otonomize eden online market çözümü Speedy Market ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Dünyaya açılmaya hazırlanan girişimlerimizin her zaman yanındayız, onlara gönülden başarılar diliyorum” dedi.

Milli görev, bağımsız Türkiye’de

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Dünya sahnesine Türk markaları çıkarmanın ancak ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesiyle mümkün olacağını düşünüyor, teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz. Bu motivasyonla San Francisco’da açtığımız TT Ventures Ofisi ile girişimleri dünyaya bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz. Böylece ülkemizden çıkan değerli fikirleri, teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açacağız” dedi.