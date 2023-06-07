Girişimler meleklerle uçuşa geçti, yeni unicornlar yolda

Birol BOZKURT

Türkiye’de girişimcilik ekosistemi her geçen yıl daha da büyüyor. Girişimlere yatırımlar 2022’de dünya genelinde düşerken, Türkiye bu süreçten sınırlı etkilendi. 2022 yılında özellikle oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. Türkiye’de girişimlere melek yatırımcılar aracılığı ile destekler de büyüyor.

Bu kapsamda Keiretsu Forum, melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getiriyor. 2000 yılında San Francisco’da kurulan Keiretsu Forum, 4 kıtada 54 şubesi ve 3 bin 500’ün üzerinde yatırımcı üyesi ile bin 500’ü aşkın girişime 1 milyar dolardan fazla yatırıma aracılık etti. Türkiye'deki ofisini 2012 yılında Keiretsu Forum, bu zamana kadar Türkiye'de 92 girişime 200 milyon TL’den fazla yatırım gerçekleştirdi. Kerietsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren ile Türk girişimcilik ekosisteminin bugününü ve geleceğini konuştuk.

Türkiye’nin girişimcilik alanında çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Duygu Eren, “Teknolojik ve dijital devrimi yaşadığımız bugünlerde girişimcilerle kurumsal yatırımcıları bir araya getirmek daha önemli hale geliyor. Türkiye’den dünyada adından söz ettiren büyük girişimlerin çıkacağını inanıyorum. Bu alanda altyapımız ve yeterli insan kaynağımız var” diye konuştu.

"Girişimlerin finansman sorunu kalmadı"

Türkiye’de doğru girişimlerin finansmana erişim sorunu kalmadığını söyleyen Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, “Türk girişimleri artık çok ciddi yatırımlar alıyor. Biz Keiretsu Forum olarak Türkiye’de her ay 100’den fazla başvuru alıyoruz. Çok fazla yatırım yapıyoruz. Son 3 yıldır en çok yatırım yapan melek yatırım platformuyuz.

Türkiye’de melek yatırım ağlarının sayısı artmalı. Şuanda bireysel yatırımcılarla yürüyen bir sistem var. Melek yatırım ağlarının sayısı artarsa daha iyi girişimlerin daha doğru yatırımlar alma imkanı bulacağını düşünüyorum. Büyük kurumların da dönüşmesi gerekiyor. Girişimlere yeterli kurumsal destek sağlanması durumunda Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin önü çok açık” dedi.

"Yatırımlarımızdan unicorn çıkmasını arzuluyoruz"

Türkiye’de son dönemde oyun girişimlerinin öncülüğünde unicornların çıktığını söyleyen Duygu Eren, “Bunun yanı sıra Türkiye tam bir fintek cenneti. Türkiye bankacılık alanında dünyanın çok önündeyiz. Türkiye’den fintek’lerden bir veya birkaç unicorn çıkacağını düşünüyorum. Biz de Keiretsu Forum olarak yatırım yaptığımız girişimlerden bu yıl için unicorn çıkmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda kişisel gelir vergisi indiriminden yararlanmak için de akredite yatırımcı sayılarında da artış olduğunu söyleyen Duygu Eren, "BKY Lisansı alan akredite yatırımcılar yapmış oldukları yatırımın yüzde 75'ini vergilerden düşebiliyorlar bu da dünyadaki en yüksek oran. Birçok melek yatırımcı da bu vergi desteğinden yararlanmak istiyor” dedi.

2022’de yatırım rekoru kırıldı

Türkiye Girişim Ekosistemi 2022 Raporu’na göre, girişimlere yapılan yatırımlar 2022’de dünya genelinde düşerken, Türkiye bu süreçten sınırlı etkilendi. 2022'de özellikle oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. 2022'de 46 girişim, kitle fonlama ile 1 milyar 6 milyon dolar yatırım aldı. Oyun ve fintek girişimlerinde tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı. 2021'de 69 milyon dolar olan fintek yatırımları 90 milyon dolara çıktı. 2021'de 265 milyon dolar olan oyun girişimlerinin yatırımları ise 362 milyon dolara yükseldi. 2020'de yatırım tutarı 14 milyon dolar olarak açıklanmıştı.