Global Yatırım Holding’in odağı liman ve GES yatırımları

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2023 yılını yaklaşık 120 milyon dolarlık bir yatırım ile tamamlayacaklarını ve 2024 için yaklaşık 90-100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Ağırlıklı olarak liman yatırımları ve güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına odaklanmış durumdayız” diye konuştu.

“2024'te 11,8 milyon yolcu bekliyoruz"

Yılın üçüncü çeyreği boyunca kruvaziyer turizmine olan güçlü talebin sürerken, rezervasyonların 2019 seviyelerinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini aktaran Kutman, “Gemilerin doluluk oranları 2. çeyrekte yüzde 95-109 bandında iken, 3. çeyrekte yüzde 110-115 bandına yükseldi. Limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı Ağustos 2023'te yüzde 115 olarak gerçekleşti. Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için limanlarımıza 11,8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kutman, yeni liman alımları, mevcut limanların süre uzatımları ve ek gelir sağlayacak liman geliştirme faaliyetleri yatırımlarının toplam yatırım tutarının önemli kısmını oluşturduğunu vurgulayan Kutman, “Toplam yatırım tutarının 2023 yılı için yüzde 80, 2024 yılı için ise yüzde 70'lik kısmını liman yatırımları oluşturmaktadır. Yatırımların yurt içi ve yurt dışı ayrımına bakıldığında 2023 yılında yaklaşık olarak yüzde 48 yurt dışı payı mevcutken, 2024 yılında bu payın yüzde 68 oranında gerçekleşmesini öngörmekteyiz” dedi.

Karayipler’de liman projesi

4 kıta, 17 ülkedeki 30 kruvaziyer limanla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olduklarını ifade eden Kutman, şunları kaydetti: "Bu konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Karayipler'in yanı sıra Avustralya, Çin, Japonya ve İngiltere'de ilgilendiğimiz limanlar var. Bunların içinden bazılarını portföyümüze kısa sürede eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Consus Enerji ile de yurt dışına açılma hedefimiz bulunuyor. Karayipler ve Avrupa'da yer alan çeşitli ülkelerdeki projelere ilişkin değerlendirmelerimiz devam ediyor.”

Global Ports Holding'in 330 milyon dolar tutarında, yüzde 7,87 sabit kupon faizli tahvil ihracını gerçekleştirdiğini anlatan Kutman, bu ihraçtan elde edilen kaynağın bir kısmının Karayipler bölgesindeki liman portföyünün genişletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yatırımların finansmanında kullanacaklarını kaydetti.

Kutman: Son derece başarılı bir yönetim var

Mehmet Kutman, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek, “Türkiye’nin CDS'leri düşüş ivmesinde. Tüm bunları göz önüne aldığımızda son derece başarılı bir yönetim var. Politikaların devam etmesi ile birlikte enflasyonun önemli ölçüde gerileyeceğini ve uluslararası yatırımcıların daha fazla ülkemize geleceğini öngörüyorum.

Son dönemde yeni ekonomi ekibinin attığı adımlar ve dış politikada gözlenen gelişmeler yabancıların Türkiye algısında olumlu bir değişim yarattı” dedi. Fed'in son iki toplantısında faizi sabit tutması ve gelecek yıl faiz indirimi beklentileri nedeniyle tablonun küresel ekonomi için daha olumlu seyretmeye başlayacağını düşündüklerini aktaran Kutman, "Fed'in faiz indirmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelere daha fazla para akışı olacağını öngörüyorum. Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine küresel olarak duyulan güven de bu ortamdan ülkemizin daha pozitif ayrışmasını beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.