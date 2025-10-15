Global yetkinlikteki sektör ihracatta kan kaybediyor
Türkiye vinç sektörünün ihracatında yüzde 70’lik bir paya sahip elektrikli vinç sektöründe ihracattaki kan kaybına çare aranıyor. İlk 8 ayda ihracatı yüzde 15.5 düşen sektörde yerli firmalar ortak bir çağrıyla, “İhracat yaparak zarar ediyoruz. Verdiğimiz fiyatlarla rekabetçi olamıyoruz” fikrinde birleşiyor. Globalde kendini kanıtlamış teknik sektörün temsilcileri, ihracattaki kaybın dikkatle incelenme çağrısını yapıyor.
Hüseyin VATANSEVER
Farklı çalışma alanları ve üretim tesisleri için vinçler, modüler yapılar kurulabilmesine olanak tanımakla farklı erişim ya da kapasite seçenekleri, uzatma çubukları gibi çok amaçlı kullanım özellikleri sunabiliyor. Fabrika, atölye, liman, tersane, hava taşıtı hangarları, maden ocakları gibi yerlerde, çok çeşitli sektörlere hizmet eden elektrikli vinçler, otomasyon uygulamalarıyla da ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme, otoyollar, köprü, liman projeleri gibi büyük altyapı planları vinç talebini doğrudan etkiliyor. Ayrıca rüzgâr ve güneş santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji projelerinin yaygınlaşmasıyla vinçlere duyulan ihtiyaç küresel pazarlarda artış gösteriyor.
Küresel vinç sektörüne yansıyan vinç talebi bazı güçlükleri de barındırıyor. Bunların başında ise ilk yatırım maliyetinin yüksek olması geliyor. Hem vinç satın alma hem de bakım, enerji maliyeti, operatör eğitimi gibi işletme maliyetleri oldukça yüksek. Özellikle KOBİ’ler veya sermayesi sınırlı şirketler için bu ilk yatırım maliyeti vinç kullanımı için önemli bir engel oluşturuyor. Bununla birlikte operatörler, bakım teknisyenleri, sertifikalı personel bulma sorunu da yaşanabiliyor. Teknolojinin karmaşıklığı arttıkça özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında uzmanlık ihtiyacı da artıyor. Bununla birlikte üreticiler açısından çelik, alaşımlar ve elektronik bileşenlerdeki fiyat dalgalanmaları, üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca lojistik ve tedarik zinciri aksamaları da çeşitli sorunları beraberinde getirebiliyor.
Küresel eğilimlere paralel ihracat artışı arzulanıyor
Dünya vinç sektöründe 2023 yılına göre 2024 yılında 17.3 milyar dolar ihracat ile yüzde 0.1 artış kaydetti. Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği’nin (TEVİD) verilerine göre derneğe üye firmaların imalatı kapsamındaki vinç tiplerinde ise 6.1 milyar dolar ihracat ile yüzde 18.4 artış yaşandı. Türkiye’nin 2023 yılı ihracatı 126.5 milyon dolar olurken, 2024 yılında yüzde 14.4 artarak 144.6 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye, küresel pazardan yüzde 0.84 pay almakla beraber sıralamada 3 basamak yükselerek 20’nci sıraya ulaştı. Söz konusu durumda sektör, aynı zamanda 21 yılda payını 3 katın üzerine çıkarmış oldu.
İthalatta ise 7’inci sırada bulunduğu 2023 yılına göre 2024 yılında Türkiye, 528 milyon dolar dış alım ile yüzde 10.5 azalma yaşadı. Dünya ithalatından yüzde 2.98 pay alan Türkiye, sıralamada 9’uncu konuma geriledi. Böylece tercih edildiği gibi ithalatta azalma eğilimi devam etmiş oldu.
TEVİD üyeleri imalatı kapsamında olan dört vinç tipinde 2024 yılında dünya ihracatından yüzde 1.73 pay alırken, geride kalan 21 yılda ihracatta elde edilen pay 3.6 katına çıktı. Bu ürünler kapsamında küresel ihracattaki artışın yanı sıra Türkiye’nin ihracatının 2024 yılında aynı oranda artış gösteremiyor olması, 21 yıllık ülke performansına gölge düşürdü ve Türkiye’nin 2023 yılında yüzde 1.85 olan payı, 2024’de yüzde 1.73’e geriledi. 2025 yılı verilerine göre ise 8 aylık ihracatta da yüzde 15.5 azalma görüldü. Sektörün temsilcileri dış ticarette esas amacın küresel ihracattan alınan payı artırmak ve ithalattan alınan payı azaltmak olması gerektiğini vurguluyor.
Rekabetin değişen dengelerini gözetmek gerekiyor
Türkiye’de sektör, üretimde ulaştığı seviye sayesinde küresel ihracatta ilk 10 ülke arasında kalmayı, hatta zaman içinde ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyor. Özellikle son 20 senede kat edilen mesafe ile söz konusu hedeflere ulaşmak mümkün görünüyor. Buna karşın sektörün 2025 yılı ihracatında gidişat iyi yönde gelişeme göstermiyor. Sektör ihracatı 2025 yılında 81.9 milyon dolar ile yüzde 15.5 azaldı. 2025 yılında ihracatın 127 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Sektörde yerli imalatla üretim yapan firmalar ortak bir çağrıyla, “İhracat yaparak zarar ediyoruz. Verdiğimiz fiyatlarla rekabetçi olamıyoruz” fikrinde birleşiyor.
Uluslararası rekabette imalatçının elini ise en çok zorlayan konu verdiği fiyatlar oluşturuyor. Ham hadde ve işçiliğin yanı sıra Çin’in dünya ticaretinde söz sahibi olma isteği yerli üreticileri zorluyor. Bu sorunu aşabilmek için ise enerji, ham madde maliyetlerini azaltmanın yanı sıra insan kaynağını katma değer üretme ve çalışma verimliliği ile kabiliyetini rekabet ettiğimiz ülkelere göre daha fazla artırmak bu sanayinin sürdürülebilirliği için kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülüyor. Türkiye açısından perspektif doğru alındığında; güçlü yönler doğru şekilde değerlendirildiğinde hem iç pazarda hem de ihracatta daha fazla katma değer üretilmesi mümkün.
Kule vinçler inşaat sektörünün vazgeçilmezi haline geldi
İnşaat sektöründe hayata geçen yüksek katlı projeler ile köprü, otoyol gibi alt yapı yatırımları kule vinçlere olan talebi artırıyor. Yüksek yapıların inşasında en önemli kaldırma ekipmanlarından olan kule vinçler, yüksek taşıma kapasiteleriyle ağır malzemelerin taşınmasını güvenli hale getiriyor. Ayrıca uzun kolları ile çalışma sahası geniş olan kule vinçler, verimlilik sunuyor. Yüksek katlı bina inşaatlarının yanı sıra kule vinçler, köprü ve tünel inşaatında, büyük ölçekli sanayi tesislerinin yapımında görev alıyor. Büyük projelerin hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlayan kule vinçler, maliyetleri de optimize ediyor.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) verilerine göre, Türkiye’nin ikinci çeyrekte büyümesi 4.8 olurken, inşaat sektöründe 10.9’luk büyüme gerçekleşti. Türkiye’de kentsel dönüşüm projeleri, kamu kaynaklı projeler ve alt yapı projeleri bu yıl içinde gelişim gösterirken, 2026 yılının da inşaat sektörü açısından verimli bir yıl olacağı ön görülüyor. Bütün bu veriler ışığında projelerde kule vinç talebinin de artacağı tahmin ediliyor.