Gnc Makina, enjeksiyon pazarına giriş yapacak
Yeni markalarla anlaşma yapmak üzere olan Gnc Makina, enjeksiyon pazarına giriş yapacak.
YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ
2026 yılından umutlu olduklarına dikkat çeken GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, “2025 yılında daha çok şirket altyapımızı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. 2025 yılında hedeflerimizi yakalama konusunda bıçak sırtı konumundayız. İlk iki çeyrek durgun geçse de yılın ikinci yarısında hareketlilik var. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu süreçleri fırsata çevirmeye odaklanıyoruz. Bu dönemlerde nitelikli ve işini doğru yapan firmaların öne çıkacağına inanıyoruz.
Müşterilerimizin çözüm ortağı olmayı önemsiyoruz ve bunun için finansmana erişimde zorluk yaşanılan bu dönemlerde sunduğumuz özel kampanyalar, ödeme kolaylıkları ve esnek ödeme seçenekleri ile onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Aldığımız siparişler ve gelen tekliflerde çok ciddi bir artış var. Yeni markalarımızla ve yeni pazarlarımızla yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturacağız” dedi.
81 ilde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yıldız, “Sanayinin yoğun olduğu Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İstanbul ve Konya ağırlıklı çalışıyoruz. Potansiyelimizin yüzde 70’ini Türkiye sanayisinin büyük kısmını oluşturan bu iller oluşturuyor. Bölge temsilciliklerimiz müşterilerimize satış ve satış sonrası servis hizmetleri sunuyor ”dedi.