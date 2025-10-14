Gnc Makina, enjeksiyon pazarına giriş yapacak

YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ

2026 yılından umutlu olduk­larına dikkat çeken GNC Maki­na Genel Müdürü Gökhan Yıldız, “2025 yılında daha çok şirket alt­yapımızı güçlendirmek için çalış­malar yapıyoruz. 2025 yılında he­deflerimizi yakalama konusunda bıçak sırtı konumundayız. İlk iki çeyrek durgun geçse de yılın ikin­ci yarısında hareketlilik var. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu süreçleri fırsata çevirmeye odak­lanıyoruz. Bu dönemlerde nite­likli ve işini doğru yapan firma­ların öne çıkacağına inanıyoruz.

Müşterilerimizin çözüm orta­ğı olmayı önemsiyoruz ve bunun için finansmana erişimde zorluk yaşanılan bu dönemlerde sundu­ğumuz özel kampanyalar, ödeme kolaylıkları ve esnek ödeme seçe­nekleri ile onların yanında oldu­ğumuzu hissettiriyoruz. Aldığı­mız siparişler ve gelen tekliflerde çok ciddi bir artış var. Yeni mar­kalarımızla ve yeni pazarlarımız­la yeni teknolojileri müşterileri­mizle buluşturacağız” dedi.

81 ilde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yıldız, “Sanayinin yo­ğun olduğu Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İstanbul ve Konya ağırlık­lı çalışıyoruz. Potansiyelimizin yüzde 70’ini Türkiye sanayisinin büyük kısmını oluşturan bu iller oluşturuyor. Bölge temsilcilikle­rimiz müşterilerimize satış ve sa­tış sonrası servis hizmetleri su­nuyor ”dedi.