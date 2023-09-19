Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri'ne altı ay men
Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketi Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi hakkında men kararı verdi.
Haber Merkezi
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Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzmir'de faaliyet gösteren Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 6 ay faaliyetten menedildi.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.