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Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri'ne altı ay men

Ticaret Bakanlığı, uluslararası gözetim şirketi Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi hakkında men kararı verdi.

Haber Merkezi
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Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'de faaliyet gösteren Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 6 ay faaliyetten menedildi.

Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.