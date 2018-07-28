Godiva, ünlü CFO'yu transfer etti

28 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER



Ülker Ailesi’ne ait Yıldız Holding tarafından 2007 yılında 850 milyon dolara alınan lüks çikolata markası Godiva’da yönetim kadınlara emanet ediliyor. 28 Temmuz 2017’de Starbucks’ın Pazarlama Başkanı Annie Young-Scrivner’ı transfer ederek Godiva’ya CEO yapan Ülker, şirketin iki numarasına da bir kadını atadı. Dünyaca ünlü lüks giyim markası Burberry America’nın finans koltuğunda oturan Virginie Costa, Godiva’nın CFO’su oluyor. Costa, bu göreve 6 Ağustos’ta başlayacak.



Hermes’in başkan yardımcısıydı



Costa’nın CV’si oldukça ünlü markalarla dolu. 2011 yılından bu yana Burberry’de çalışan Costa, daha önce Hermes International’ın Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Bir dönem Fransa’nın ünlü medya grubu Canal+ ve Arthur Anderson’da da çalışan Costa, CFO koltuğunu Selim Baraz’dan aldı. Godiva’’nın bir numarası olan CEO Annie Young-Scrivner ise daha önce PepsiCo ve Macy’s gibi markalarda çalışmıştı.