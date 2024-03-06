Gold Harvest, dünya markası olmaya odaklandı

Tülay TAŞKIN

Pandemi sürecinde büyüyen ve 2022 yılında Oyak’ın dikkatini çekerek yüzde 75 ile ortak olduğu Gold Harvest, yıllık 640 milyon paket üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

2023 yılında 140 milyon dolar ciro gerçekleştiren şirket, TOBB’un Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasına beşinci sıradan girdi. Dört ortak tarafından 2018 yılında kurulan Gold Harvest’in ana üretim portföyünde kuruyemişin yanında kaplamalı ürünler, kuru meyve, ezme, granola, cips, krokan ve bar ürünleri bulunuyor.

2034’e kadar koyduğu hedeflere odaklandı

Gold Harvest Genel Müdürü H. Hüseyin Geçer, sağlıklı atıştırmalık ve kahvaltılık gevrek üretimine yönelik yatırımlar da yaptıklarını açıkladı. Şirketin kuruluş hikayesini anlatan Geçer, Gold Harvest’i 2018 yılının Kasım ayında, dört kurucu ortak ile kurduklarını anımsattı. 2019 yılının ikinci yarısında Eskişehir’in en köklü kuruyemiş üreticisi aileleri olan Güneş ve Mutlular ailelerinin de şirket bünyesine katıldığını anlatan Geçer, 2022 yılında ise Oyak’ın hızlı büyüyen Gold Harvest’i keşfedip, yüzde 75 oranında hisse payını satın aldığını iletti.

Şirketin yüzde 25’inin dört kurucu ortak arasında kaldığını kaydeden H. Hüseyin Geçer, şöyle devam etti: “Sadece Eskişehir’in değil, Türkiye’nin de en köklü kuruyemiş üreticisi aileleri ile onların yanında yetişmiş, o kültürü almış dört kurucu ortak olarak bizlerin deneyimi ve Oyak’ın finansal ve kurumsal gücünü de arkamıza alarak çok hızlı büyüdük. Şu anda Eskişehir OSB’de toplam 65 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Üçü üretim tesisi olmak üzere yedi tesisimiz var.

Tesislerimiz yıllık 640 milyon adet kuruyemiş ve cips paketleme kapasitesine sahip ve kapasite olarak Türkiye’nin en büyük tesisi diyebiliriz. 600 çalışanımızla, 2023 yılında 140 milyon dolar ciro yaptık. Kurumsallaşma konusunda süreçleri tamamladık. İyi bir koordinasyonla doğru bir yere geldik. Önümüzdeki 10 yılımızı planladık ve 2034 yılına kadar koyduğumuz hedeflere odaklandık.”

“Bu yıl bütün hedefi ihracat üzerine kurduk”

Gold Harvest ana markası ve Master çatı markası altında onlarca çeşit ve markada üretim yaptıklarını söyleyen H. Hüseyin Geçer, “Hem kendi markamıza üretim yapıyoruz hem de başka markalara private label üretim gerçekleştiriyoruz.

Toplam paketli kuruyemiş pazarının yüzde 25’ine sahibiz. 36 ülkeye kendi markamızla ihracat yapıyoruz” dedi. İhracat yapılanmaları hakkında da bilgiler veren Geçer, Türk cumhuriyetleri, Balkanlar ve Avrupa’nın tamamıyla çalıştıklarına değindi. Geçer, “Ayrıca Uzakdoğu’ya açılma hedefiyle Çin ve Japonya’da pazar çalışmaları yaptık ve yakın bir zamanda oraya da ihracat yapmaya başlayacağız.

Bu yıl bütün hedefi ihracatın üzerine kurduk, olabildiğince ihracat yapmaya çalışıyoruz. Yakın coğrafyada kayda değer pazar paylarına sahibiz. Üretimin yüzde 17’sini ihracata kanalize ediyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketi kurarken ilk hedeflerinin ihracatçı bir firma kimliğine bürünmek olduğunu, bunu için firmanın adını yurt dışında kolay telaffuz edilebilsin diye ‘Gold Harvest’ koyduklarını açıklayan Hüseyin Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracat en başından beri ilk sıradaki konumuz.

Bunun için özenli çalışıyoruz. Global düşün, yerel davran mantığı ile hareket ederek, yurt dışında her pazar için ayrı ayrı ürün geliştiriyoruz. Bunu yaparken de coğrafyanın dinamiklerine bakıyoruz. Bırakın ülke bazında, o ülkede bölge bazında çalıştığımız yerler oluyor. Oralarda ne gider, en çok ne tüketilir, tüketim kültürünü nedir araştırıp, ona göre ürün geliştiriyoruz. Uzakdoğu’yu detaylı bir şekilde analiz ettik. Orada iyi bir büyüme rasyosu bekliyoruz.

Asya ülkelerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Körfez ülkeleri ve Afrika’da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın sonunda 65 ülkeye ihracat yapar hale gelmek istiyoruz. Pazarı yüzde 70 civarında büyütüp, toplam üretimimizin yüzde 30’ları gibi bir ihracat hedefi koyduk.”

Cips üretimine başlandı

Ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını anlatan Genel Müdür H. Hüseyin Geçer, Türkiye’de de çok tüketilen cips üretimine de bu yıl başladıklarını söyledi. Cips üretimi için 17 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını ve tesisi üretime aldıklarını açıklayan Geçer, şunları kaydetti: “Cips üretimi için büyük bir yatırım yaparak, iki tane cips üretim hattı kurduk.

Yıllık 320 milyon adet paketleme kapasitesine sahip tesiste, katkı maddesi olmayan sadece kuruyemiş, kuruyemiş yağı, mısır ve gerçek baharatla bezediğimiz bir grup ile sağlıklı cips üretmeye başladık. Cips çok hızlı büyüyen bir ürün grubu. Yüzde 100 kuruyemiş içeren bir cips şu an pazarda yok, bunu ilk gerçekleştiren biziz. Master Potato markamız ile parabolik cips pazarında yüzde 96.2 pazar payımız var. 36 ülkeye de satış yapıyoruz. Tüketicilerden gelen tepkiler de bizim için çok olumlu.”