Goodyear Türkiye, İzmit fabrikasındaki faaliyetlerini askıya aldı
Goodyear Türkiye, stok ayarlaması nedeniyle İzmit fabrikasındaki faaliyetlerini 3 Haziran - 3 Temmuz arasında geçici olarak askıya aldı.
Haber Merkezi
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Goodyear'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir."