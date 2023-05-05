Groupama Sigorta’nın satın alma sürecinde hisse devri tamamlandı

AXA’nın, bu yıl başında açıkladığı Groupama Sigorta A.Ş. ve Groupama Hayat A.Ş.’nin hisselerini elinde bulunduran Groupama Investment Bosphorus Holding A.Ş.’nin hisselerinin yüzde 100’ünü satın alma süreci, dün tamamlandı.

2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 124,5 büyüme oranı, 13,3 milyar TL prim üretimi, yüzde 6,5 pazar payı ve 2,4 milyar TL fon büyüklüğü ile sigorta ekosisteminin köklü oyuncularından olan AXA Türkiye, ülke genelinde 2.800’den fazla acentesi ve 800’ün üzerinde çalışanı ile müşterilerine hizmet veriyor.

AXA Türkiye, satın alma ile birlikte Groupama Sigorta A.Ş. ve Groupama Hayat A.Ş.’nin çalıştığı 1.700’den fazla acente ile çalışma imkanı bulacak ve 300’ün üzerinde çalışanını yetenek havuzuna katmış olacak.

"Pazar payımız artacak"

AXA Türkiye’nin bağlı olduğu AXA Madrid International Hub Genel Müdürü Nuria Fernandez satın almayla ilgili şunları söyledi: "Teknik iş kollarımızda ölçek oluşturmayı amaçlayan stratejimizin güçlü bir yansıması olan Groupama’nın Türkiye’deki sigorta operasyonlarını satın alma sürecinin tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz.

Ağımıza dahil olan yeni dağıtım kanallarıyla iş kollarımızda pazar payımızı artıracak ve Türkiye operasyonumuzda çok farklı bir boyuta ulaşacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

"Sigortacılık sektörüne yön veren bir şirket olduk"

AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Güçlü finansal yapımız, yaratıcı çözümlerimiz, müşteri - acente - çalışan denklemine odaklanan veri temelli iş anlayışımızla bugüne kadar Türkiye sigortacılık sektörüne yön veren bir şirket olduk. Bu tutkumuzla da grubumuzdan hep takdir gördük. Bugün ise geldiğimiz noktada Groupama’nın

Türkiye’deki operasyonlarını satın alma süreci AXA Grubu’nun Türkiye’ye olan güvenini gösteren bir hamle olmakla birlikte ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ olarak adlandırdığımız 2023 yılı stratejimizi de destekleyen bir adım oldu. Bu güzel gelişmeyi 130 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız gücün ve ülkemizdeki fırsatları iyi yönetiyor olmamızın bir karşılığı olarak görüyorum. Bu yolda birlikte yürüyeceğimiz yeni iş ortaklarımız ve ekip arkadaşlarımız ile daha da güçlenecek, dünden bir adım daha ileri gideceğiz.”