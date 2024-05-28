Groupama’yı satın alan Axa çıtayı yükseltti

Esin ÇETİNEL

2023 yılında Groupama’yı satın alarak Türkiye’deki büyümesini ivmelendiren Axa Sigorta 2024 yılına iddialı hedeflerle başladı. 2023 yılının kendileri için zorlu ve öğretici bir yıl olduğunu ifade eden Axa Türkiye Genel Müdürü Yavuz Ölken, firma olarak yeni dönemde dört ana başlığa odaklanacaklarını söyleyip bu başlıkları “Büyüme, sadeleşme, kurumsal sürdürülebilirlik ve dayanıklılık, teknoloji’ olarak sıraladı. Axa Türkiye’de hedeflerini büyümeye devam eden bir şirket olarak belirlediklerini söyleyen Yavuz Ölken, şirketin 2024 yılsonu için belirlediği iddialı hedefleri hakkında ise şu bilgiyi paylaştı.

“Sürdürülebilir büyümenin sadeleşmeden geçtiğine inanıyoruz. Kültürel anlamda, süreçlerimiz açısından ve yeni nesil teknolojilerin kullanımıyla sadeleşme için büyük adımlar atacağız. Aktif müşteri sayımız yılsonuna kadar 4 milyonu aşacak. Finansal açıdan AXA Sigorta’da yüzde 80 ve üzeri büyümeyi, AXA Hayat Emeklilik’te ise fon büyüklüğümüzü 10 milyar TL’nin üzerine ulaştırmayı hedefliyoruz.

AXA Türkiye’de kısa dönemli planlar yerine daha uzun soluklu, sürdürülebilir hedefler ve stratejiler ile ilerliyoruz. 2026 yılı sonunda, AXA Sigorta 2 milyar euro ciroya ulaşan bir şirket olacak. 2024 -26 boyunca farklı ürün ve hizmetler ile sigortalı başına satılan poliçe adetlerinin artması üzerine farklı çalışmalarımız olacak.

“Axa bize destek oluyor”

Ölken, Axa Türkiye’nin Groupama’yı satın alma süreci ve sonrasına ilişkinse şu açıklamalarda bulundu; “Bu stratejik satın alma ve akabindeki entegrasyon süreçlerimizle şirketimizi daha da güçlendirdik. Beş ay gibi kısa bir süre içerisinde acente sayımızı 4 bine çıkardık. Toplamda 6 bin dağıtım kanalına ulaştık.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bugün 1.100 kişilik büyük bir aileyiz. Grubumuzun hem AXA Türkiye’ye hem de ülkemize duyduğu bu güven bizi çok mutlu ediyor. Bu sayede birleşme sürecimiz hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Diğer yandan 2023 yılında 1.7 milyar TL olan sermayemiz 5.7 milyar TL’ye ulaştı. Rezervlerimiz ise 1.6 milyar TL oldu.

Grubumuz sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğumuzda grubumuz attığımız tüm adımlarda bizlere destek oluyor ve tecrübeleriyle bizlere katkı sağlıyor.” 2023 yılında AXA Sigorta’da prim üretiminin yüzde 110 artışla 36,1 milyar TL’ye çıktığını hatırlatan Yavuz Ölken, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son beş yılın en yüksek prim büyüklüğünü kaydetmiş olduk. Hayat dışı branşlarda gösterdiğimiz %106,5’lik büyüme ile sektördeki liderliğimizi pekiştirdik. Sektörde 4’üncü sıraya yerleştik ve pazar payımız yüzde 8,41’e ulaştı. Bileşik rasyo oranımız %103,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aktif müşteri sayımız 3.2 milyona, yaşayan poliçe adedimiz ise 4.4. milyon adede ulaştı. AXA Hayat Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğümüz 4.8 milyar TL oldu. Hisse Fonu Sıralamasında 1’inci, OKS Standart Emeklilik Fonu ve OKS Agresif Değişken Fonu Sıralamalarında 2’inci olduk. BES Yaşayan sözleşme adedimiz 56 bine, OKS yaşayan sertifika adedimiz 158 bine, Hayat ve Ferdi Kaza Yaşayan Poliçe ve Sertifika adedimiz ise 124 bine ulaştı.”

AXA Türkiye’nin sadece sigortacılık faaliyetlerine odaklanmadığına da dikkat çeken Ölken, sürdürülebilirliğin şirket olarak temel öncelikleri olduğunun altını çizdi. Ölken, spor, tarım ve sanatın gelişmesine destek olup, kadın ve gençlik konularına odaklandıklarını söylüyor.

“Prim artışları şiddetini artıracak”

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) paylaştığı güncel verilere göre sigorta sektörünün hayat dışı branşta 180 milyar TL üretim ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 büyüdüğünü hatırlatan Yavuz Ölken, sektöre ilişkin şu değerlendirmede bulundu; “Bu veriyi detaylıca incelediğimizde; yangın ve doğal afet sigortalarının yüzde 150, mühendislik ve sağlık sigortalarının yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdiğini görüyoruz.

Oto branşlarındaki büyüme ise yüzde 60- 65 bandında seyretti. Benim beklentime göre sektörümüz 2024 yılında da reel olarak büyüyüp karlılığını artıracak, reasürans piyasasında daralma bir süre daha devam edecek, yılın ilk yarısında görünen ortalama prim artışları, yılın ikinci yarısında şiddetini artırarak devam edecek ve bir noktada plato şeklini alacak. Hasar maliyetleri ise en azından yılın ilk yarısında beklenenin üstünde seyredecek.”

“Son iki yılda doğal afetler 4-5 kat arttı”

2022 ve 2023'te deprem hariç doğal afet hasarlarının 4-5 kat arttığına dikkat çeken Yavuz Ölken, “Bu durum değişemeden devam edecek ve doğal afet sigortacılığı aktüeryal becerilerin doğru fiyatlamanın ve doğru reasürans korumalarının gerekli olduğu bir alan olacak. Seller, orman yangınları, sıcak hava dalgaları başta olmak üzere iklim krizinin sebep olduğu sonuçlar sigorta sektörünün; sigortalılık oranlarından yeni ürün ihtiyaçlarına, risk yönetiminden hasar ödemelerine ve daha sayamayacağımız birçok noktada değişmesine vesile oldu. İklim değişikliği ile öz kaynaklar da olumsuz yönde etkilenmeye başlıyor ve bunun yanında endüstrinin reasürans kapasitesinde de düşüş görülüyor. Tüm bu süreç, sigortalıların ödediği primlere de etki ediyor” diyor.