Growtech’te yabancıların oranı yüzde 40’a çıktı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de sera ve teknolo­jileri, sulama sistemleri ve teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma alanında tek fuar olan Growte­ch’e bu yıl yabancı firma akını yaşanıyor. 20-23 Kasım tarih­lerinde 23’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, stant satışları da eylül ayının başın­da bitti.

Bu yıl en büyük farkın geçmiş yıllara göre bakıldığın­da uluslararası katılımcı sayı­sının zirveye ulaştığını belir­ten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Şu anda toplam ka­tılımcı firmaların yüzde 40’ını yabancı firmalar oluşturuyor. Her 10 katılımcı firmadan 4’ü yurt dışından gelen katılımcı­lar. Geçen yıla oranla yüzde 50 artış yaşandı. Bu da artık bizim yıllardır söylediğimiz gibi An­talya’nın dünya tarım profesyo­nellerin buluşma noktası oldu­ğunu gösteriyor” dedi.

Hindistan ilk kez pavilyonla katılacak

Hindistan’ın bu yıl ilk kez pa­vilyon şeklinde katılım göster­diğini belirten Er, Hindistan’ın tarımında önümüzdeki dönem­de ses getireceğini hem üre­tim hem de tüketim anlamında dünyada öne çıktığını aktardı. Diğer bir önemli katılımcı ülke olan Çin’in geçen yıl 63 firmay­la katıldığını ve bu yıl ise sayı­nın 97’ye çıktığını kaydeden Er, “Yer olsa daha da talep ediyor­lar.

En son Endonezya’nın baş­kenti Jakarta’da düzenlediği­miz fuarda da yer olsaydı, yine Çinli firmaların katılmak için talepleri vardı. Türk firmalara bakıldığında ise sera konstrük­siyonu, tohum, fidan, gübre, ta­rımsal ilaç ve sulama firmala­rının ilgisi oldukça fazla. Geçen yıla göre gübre firmaları keza daha fazla katılım gösterecek. Sera konstrüksiyonu ve tohum firmaları ise aynı düzeyde katı­lıyorlar. Metrekare bakımından ise fuarı çadır alanlarla birlikte 60 bin metrekarelik alanda dü­zenleyeceğiz” diye konuştu.

Siparişler ile 1 yıllık üretim kapasitesini dolduruyorlar

Fuarın yarattığı ticaret hacmi ile ilgili bir rakam söylemenin doğru olmayacağını ifade eden Er, bunu ölçmenin kolay ve doğ­ru olmayacağını iletti. Özellik­le Türk firmaların yeni ürünle­rini gösterebilmek için Grow­tech’i beklediğine dikkat çeken Er, fuarda aldıkları siparişlerle bir yıllık üretim kapasitelerinin yüzde 90’ını doldurduklarını söyledi. Bu yıl toplam katılım­cı firma sayısının 613 olduğu­nu ileten Er, “Yabancı sayısı da yaklaşık 236 civarında bulunu­yor.

Yabancı katılımcıları pavil­yon şeklinde satıyoruz. O pavil­yonların içindeki tam rakamlar henüz gelmedi. Çin’in firma ka­tılım sayısı belli oldu. İspanya, Almanya, Kore ve Hollanda’nın tam rakamları netleşmedi. Sri Lanka’da bağımsız olarak küçük stantlarla katılıyor. Sri Lankalı firmalar topraksız tarımın ham maddesi olan cocopeat üretiyor­lar. Yeni pazarlar bulmak için Growtech’i seçtiler. Geçen sene iki firma katıldı, bu yıl ise 4’e çık­tılar” açıklamasında bulundu.

Yarışmalarla yeni projeleri destekliyor

Engin Er, fuarda sadece stantların olmadığını, birçok etkinliklerin de yapılacağını ifade etti. Yapılacak etkinliklerden bir tanesinin bitki ıslah proje yarışması olduğunu aktaran Er, bunu Akdeniz Üniversitesi Teknokent Enstitüsü ile beraber yaptıklarını belirtti. Er, “Burada başvuruları toplanıyor ve önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak sebze ve çiçek tohumlarının laboratuvar ortamında geliştirilmesinden sonra ortaya çıkan prototipler yarışmaya katılıyor. Daha henüz ticarileşmemiş ama 5 – 10 yıl sonra yiyeceğimiz domatesin şimdiden ilk prototipleri üretiliyor. Bu üniversite ağırlıklı ve laboratuvar ortamında yapılıyor. Bu projeleri Antalya Ticaret Sanayi Odası, Türkiye Tohumcular Birliği ve biz destekliyoruz” diye konuştu.

Ziyaretçilerin %90’ı ticaret için geliyor

Geçen yıl alım heyetleri konusunda 125 ülkeden ziyaretçilerin geldiği bilgisini veren Engin Er, bu yıl katılımcıların yüzde 90’ının ticaret yapmak için geldiğini aktardı. Grup olarak da gelenlerin olduğunu vurgulayan Er, “SERKONDER davetlisi Rusya’dan 50’den fazla bir grup gelecek. Yine, Türkiye Cumhuriyetleri’nden heyetler gelecek. Ziyaretçi hedefimiz ise 50 bin civarında olacak. Tarımda suyu daha az kullanmak ve bilinçlendirmek adına bu yıl ona benzeyen bir etkinlik yapacağız. Yine fuarda konferans ve etkinlikler olacak” dedi.