Growtech’te yabancıların oranı yüzde 40’a çıktı
Türkiye, son yıllarda tarım alanındaki atılımları ile sera teknolojileri, bitki besleme ve koruma ürünlerinde öne çıkmaya başladı. Growtech Fuarı’na 125 ülkeden ziyaretçilerin katıldığına dikkat çekerek, Growtech Fuar Direktörü Engin Er, her 10 katılımcı firmanın 4’ünün yurt dışından geldiğine işaret etti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de sera ve teknolojileri, sulama sistemleri ve teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma alanında tek fuar olan Growtech’e bu yıl yabancı firma akını yaşanıyor. 20-23 Kasım tarihlerinde 23’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, stant satışları da eylül ayının başında bitti.
Bu yıl en büyük farkın geçmiş yıllara göre bakıldığında uluslararası katılımcı sayısının zirveye ulaştığını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Şu anda toplam katılımcı firmaların yüzde 40’ını yabancı firmalar oluşturuyor. Her 10 katılımcı firmadan 4’ü yurt dışından gelen katılımcılar. Geçen yıla oranla yüzde 50 artış yaşandı. Bu da artık bizim yıllardır söylediğimiz gibi Antalya’nın dünya tarım profesyonellerin buluşma noktası olduğunu gösteriyor” dedi.
Hindistan ilk kez pavilyonla katılacak
Hindistan’ın bu yıl ilk kez pavilyon şeklinde katılım gösterdiğini belirten Er, Hindistan’ın tarımında önümüzdeki dönemde ses getireceğini hem üretim hem de tüketim anlamında dünyada öne çıktığını aktardı. Diğer bir önemli katılımcı ülke olan Çin’in geçen yıl 63 firmayla katıldığını ve bu yıl ise sayının 97’ye çıktığını kaydeden Er, “Yer olsa daha da talep ediyorlar.
En son Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlediğimiz fuarda da yer olsaydı, yine Çinli firmaların katılmak için talepleri vardı. Türk firmalara bakıldığında ise sera konstrüksiyonu, tohum, fidan, gübre, tarımsal ilaç ve sulama firmalarının ilgisi oldukça fazla. Geçen yıla göre gübre firmaları keza daha fazla katılım gösterecek. Sera konstrüksiyonu ve tohum firmaları ise aynı düzeyde katılıyorlar. Metrekare bakımından ise fuarı çadır alanlarla birlikte 60 bin metrekarelik alanda düzenleyeceğiz” diye konuştu.
Siparişler ile 1 yıllık üretim kapasitesini dolduruyorlar
Fuarın yarattığı ticaret hacmi ile ilgili bir rakam söylemenin doğru olmayacağını ifade eden Er, bunu ölçmenin kolay ve doğru olmayacağını iletti. Özellikle Türk firmaların yeni ürünlerini gösterebilmek için Growtech’i beklediğine dikkat çeken Er, fuarda aldıkları siparişlerle bir yıllık üretim kapasitelerinin yüzde 90’ını doldurduklarını söyledi. Bu yıl toplam katılımcı firma sayısının 613 olduğunu ileten Er, “Yabancı sayısı da yaklaşık 236 civarında bulunuyor.
Yabancı katılımcıları pavilyon şeklinde satıyoruz. O pavilyonların içindeki tam rakamlar henüz gelmedi. Çin’in firma katılım sayısı belli oldu. İspanya, Almanya, Kore ve Hollanda’nın tam rakamları netleşmedi. Sri Lanka’da bağımsız olarak küçük stantlarla katılıyor. Sri Lankalı firmalar topraksız tarımın ham maddesi olan cocopeat üretiyorlar. Yeni pazarlar bulmak için Growtech’i seçtiler. Geçen sene iki firma katıldı, bu yıl ise 4’e çıktılar” açıklamasında bulundu.
Yarışmalarla yeni projeleri destekliyor
Engin Er, fuarda sadece stantların olmadığını, birçok etkinliklerin de yapılacağını ifade etti. Yapılacak etkinliklerden bir tanesinin bitki ıslah proje yarışması olduğunu aktaran Er, bunu Akdeniz Üniversitesi Teknokent Enstitüsü ile beraber yaptıklarını belirtti. Er, “Burada başvuruları toplanıyor ve önümüzdeki dönemde piyasaya çıkacak sebze ve çiçek tohumlarının laboratuvar ortamında geliştirilmesinden sonra ortaya çıkan prototipler yarışmaya katılıyor. Daha henüz ticarileşmemiş ama 5 – 10 yıl sonra yiyeceğimiz domatesin şimdiden ilk prototipleri üretiliyor. Bu üniversite ağırlıklı ve laboratuvar ortamında yapılıyor. Bu projeleri Antalya Ticaret Sanayi Odası, Türkiye Tohumcular Birliği ve biz destekliyoruz” diye konuştu.
Ziyaretçilerin %90’ı ticaret için geliyor
Geçen yıl alım heyetleri konusunda 125 ülkeden ziyaretçilerin geldiği bilgisini veren Engin Er, bu yıl katılımcıların yüzde 90’ının ticaret yapmak için geldiğini aktardı. Grup olarak da gelenlerin olduğunu vurgulayan Er, “SERKONDER davetlisi Rusya’dan 50’den fazla bir grup gelecek. Yine, Türkiye Cumhuriyetleri’nden heyetler gelecek. Ziyaretçi hedefimiz ise 50 bin civarında olacak. Tarımda suyu daha az kullanmak ve bilinçlendirmek adına bu yıl ona benzeyen bir etkinlik yapacağız. Yine fuarda konferans ve etkinlikler olacak” dedi.