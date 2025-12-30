GTech 25. yılında GenAI odaklı küresel büyümesini hızlandırıyor

Türkiye’de 25 yıl önce kurulan GTech, geliştirdiği yapay zeka destekli yerli teknoloji ürünleriyle özellikle bankacılık alanında verimlilik sağlayan çözümler sunuyor. Şirket, operasyonel süreçlerde yüzde 50’ye varan efor tasarrufu vadeden GenAI mimarilerini devreye alarak finans dünyasının dönüşümünde aktif rol oynuyor.

GTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Mine Taşkaya, 25 yılın sadece bir kilometre taşı değil, aynı zamanda vizyon ve güvenin sonucu olduğunu belirterek, “Odağımız GenAI ve veri odaklı modern bankacılık mimarilerini küreselde yaygınlaştırmak. Yerelden çıkıp globalde liderlik hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

10’dan fazla ülkede büyüyen teknoloji ihracatı

Türkiye’de doğan GTech, bugün Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Afrika dahil 10’dan fazla ülkede projeler yürütüyor. Ürünleri ve iş ortaklıklarıyla küresel pazarda güçlenen şirket, sürdürülebilir platformlarıyla global büyümesini hızlandırıyor. GTech Yönetici Ortağı Gürhan Taşkaya, yurtdışı projelerde yakalanan ivmenin şirketi uluslararası arenada daha güçlü konuma taşıdığını söyleyerek, “Bankalar GenAI tabanlı dönüşümde GTech’i uzun vadeli teknoloji partneri seçiyor” ifadelerini kullandı.

(GTech Yönetici Ortağı Gürhan Taşkaya)

Ar-Ge yatırımları dönüşümün merkezinde

Ar-Ge çalışmalarını 2011’de başlatan GTech, 2017’de kurduğu Ar-Ge Merkezi ile süreci kurumsallaştırdı. Ar-Ge 500 listesinde Türkiye’nin en çok Ar-Ge yatırımı yapan 7. şirketi olarak yer alan GTech, GenAI, veri mühendisliği ve modern yazılım mimarileri alanındaki çalışmalarıyla sektörün dönüşümünü desteklemeyi sürdürüyor.