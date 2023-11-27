Güney Koreli CS Wind, İzmir’de yeni yatırıma hazırlanıyor

Özlem SARSIN

İzmir’in dünyada benzeri olmayan bir kümelenmesi global yatırımcıları bölgeye çekmeye devam ediyor. Güney Kore sermayeli CS Wind Grup’a bağlı olan ve rüzgar türbin kulesi üretimi yapan CS Wind Türkiye, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki fabrikanın ardından İzmir’e üçüncü fabrikayı kurmayı planlıyor.

CS Wind Türkiye Üretim Destek Müdürü Ersan Özsoy, üçüncü yatırımı da tüm bileşenlerin bir arada olduğu İzmir’e yapmak istediklerini belirtti. Yapılacak olan fabrikada deniz üstü RES kulelerinin ve temel parçalarının üretileceğini söyleyen Özsoy, yatırımın 350 dönümlük bir arazi üzerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirileceğini, ilk aşamanın 130 milyon dolara mal olacağını vurguladı.

Hâlihazırda 700 olan istihdam sayısına ek olarak tüm yatırım tamamlandıktan sonra yaklaşık 1000 istihdam daha İzmir’e kazandırılacağını söyleyen Özsoy, “CS Wind Grup dünya genelinde Çin pazarı hariç yüzde 17’lik bir pazar payına sahip. Dünyanın en büyük kule üreticisiyiz. Grubumuz dünyadaki gücüne 2018 yılında eski adı Ege Kule olan kuruluşun tamamını satın alarak Türkiye yatırımlarını da ekledi. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Danimarka, Portekiz, Çin, Tayvan, Malezya ve Vietnam’da da üretim merkezimiz var.

Grubumuz Türkiye’de yaptığı kapasite artışı, verimlilik ve fiziki yatırımlar ile başta Avrupa olmak üzere Amerika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya ihracat yapmaya başladı. Başlangıçta haftada iki kule bölümü olan üretimimiz bugün 50 kule bölümüne yükseldi. Kabaca 80-130 metre yüksekliğinde ve 300 ton ağırlığında kuleler üretiyoruz. Ürün özellikleri müşterilerimizin isteğine göre değişiyor” dedi. CS Wind Grubu’nun Türkiye yatırımları ile daha da güçlendiğini söyleyen Özsoy, “Türkiye’de kapasite ve verimlilik arttıkça özellikle Avrupa’daki rekabet üstünlüğümüz artıyor.

Ayrıca Avrupa’daki artan maliyetler bizi rekabette öne çıkarıyor. Dünyada değişen nakliye fiyatları da Avrupa’ya açılmamıza olumlu yansıyor. Çin hükümetinin ihracat yapan firmalarına devlet teşviki vermesi ve bu durum karşısında Avrupa’nın gümrükte Çin’e karşı aldıkları tedbirler de Türkiye fabrikamıza olumlu yansıdı. Türkiye’nin çok kıymetli bir coğrafyada yer alması ve tarihten gelen dostluğumuz grubumuzun Türkiye’ye bakışını olumlu etkiliyor” dedi.

“Deniz üstü RES’lere talep artacak”

Avrupa’nın karbon nötr hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vereceğini, bu nedenle CS Wind Türkiye’nin de yoğunlaşacak olan taleplere hazırlıklı olmak adına planlarını yaptığını kaydeden Özsoy, “2024 yılının ikinci yarısından itibaren özellikle Avrupa’dan siparişlerin artmasını bekliyoruz.

Bu nedenle Türkiye’de üretilmeyen deniz türbin kulelerinin üretimine üçüncü fabrika yatırımımız ile bir an önce başlamak istiyoruz. RES’lerde karasal kurulumlar devam edecek ama önümüzdeki yıllarda deniz üstü kurulumlara daha fazla talep olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de yatırımı hızla hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye’de de gerek karasal gerekse deniz üstü RES kurulumlarının hızlanacağını kaydeden Özsoy, “Enerji Bakanlığı deniz üstüne 5 GW’lık RES kurulumu planlıyor. Yeni fabrika planlarımızla bir yandan da Türkiye için çalışacağız. Üreteceğimiz deniz üstü RES kulelerinin Avrupa’daki müşterileri hazır ama günü geldiğinde Türkiye’deki talebe de karşılık vermek istiyoruz.

Türkiye’nin hem karasal hem de deniz üzerindeki rüzgar potansiyeli kabaca 150 bin MW, şu anda ülkenin tüm kurulu gücüne eşdeğer ama biz rüzgarda maalesef 12 bin MW seviyelerindeyiz. Önümüzde çok ciddi uzun bir yol var. İstiyoruz ki bu potansiyeli hem dışa bağımlılığı azaltmak adına hem de dış ticaret açığımızdaki enerjinin payını azaltmak için değerlendirelim. Boşa esen rüzgarımızın elektriğe dönüşmesini arzu ediyoruz” dedi.

“Karbon nötr hedefleriyle yatırımlar devam edecek”

CS Wind Grup’un kule üretimin yanı sıra CS Energy firması ile dünya üzerinde GES ve RES çiftlikleri kurduğunu da belirten Özsoy, Türkiye’de de karbon nötr hedefleri çerçevesinde enerji üretecekleri yatırımlar planladıklarını da sözlerine ekledi.