Güney Koreli dev onayı aldı Türk şirketin tamamını istiyor

Kerim ÜLKER

Güney Koreli şirkete bağlı Lot­te Advanced Materials, küçük hissedar olarak girdiği Belen­co’nun çatı şirketi Peker Yüzey­sel Tasarımları Sanayi’nin tek kontrolünü üstlenmek için resmi kurumlara başvurusunu tamam­ladı. Anlaşma tamamlandığında Lotte, Peker Grup’un iştiraki Pe­ker Yüzeysel Tasarımları Sana­yi’nin dümenine geçmek adına önemli bir adım atacak.

1974 yılından bu yana inşaat, enerji, mühendislik gibi alanlar­da faaliyet gösteren Peker Gru­bu, 2011 yılında dünyanın en bü­yük doğal ve kompoze taş tek­nolojisi firması İtalyan Breton S.p.A ile Belenco’yu kurdu. Aynı yıl Manisa Organize Bölgesi’nde dönemin Ekonomi Bakanı Za­fer Çağlayan ile hükümet sözcü­sü ve Başbakan Yardımcısı Bü­lent Arınç’ın da katıldığı ilk tesisi üretime aldı. 35 milyon euroluk fabrikanın açılışına Peker Gru­bu Yönetim Kurulu Başkanı Er­han Peker, Peker Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hande Peker Ku­yumcu, Breton SPA CEO’su Da­rio Toncelli gibi isimler katılmış­tı. Ardından 2016 yılında şirke­te ABD’li Franklin Templeton’ın gelişen piyasalardaki özel serma­ye fonu Darby Overseas ortak ol­du. ABD’li fon bu ortaklığı ise sa­hibi olduğu Magnesia S.a.r.l adlı Hollanda’daki iştiraki kanalıyla yaptı. 2019’da ise İtalyan ortak hisselerini Koreli Lotte Group’a devretti.

2 fabrika 2 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip

Şirkette Hande Peker Kuyumcu ve Magnesia’nın yanı sıra Seul merkezli Lotte bulunurken, geçtiğimiz günlerde Koreli şirket Peker Yüzey Tasarımları yani ticari adıyla Belenco’nun tek kontrolünü almak adına resmi kurumlara başvurdu. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından sürecin tamamlanması bekleniyor. Koreli şirket böylece Belenco’nun tek hakim ortağı haline gelecek. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 39 bin 634 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplamda 63 bin 724 metrekarelik iki tesisinde Belenco, yılda 2 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip.