Güney Yıldızı, iki ilde petrol aramak için başvurdu

16 Mayıs 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ, Mardin ve Şırnak illerinde ruhsat sahibi olduğu bir arama sahasında keşfettiği ham petrol için 4 ayrı paftada işletme ruhsatı almak için başvurdu.

Söz konusu ruhsat için şirket, 2 Mayıs 2018 Çarşamba ve bunu tamamlayan 7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihli dilekçelerle başvurusunu iletti.

Kaynak: AA