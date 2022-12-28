Günsan, EMO Antalya Şubesi’nin etkinliğine sponsor oldu

Günsan Elektrik, EMO'nun 68’inci, Antalya Şubesi’nin ise 28’inci kuruluş yılı dolayısıyla 24 Aralık’ta düzenlenen etkinliğe katılım gösterdi.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun sponsorları arasında Günsan Elektrik de yer aldı. Şube çalışanları ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen gecede, meslekte 25’inci, 40’ıncı ve 50’nci yılını dolduran EMO üyelerine onur plaketi ve belgeleri takdim edildi.