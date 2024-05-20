Gürok Grup’tan Antik Kent Aizanoi’ye destek

Necmi ÇELİK

Özel sektörün bu tür alanlarda öncü olması gerekiyor ve bizim arzumuz özel sektördeki diğer şirketlere, kurumlara örnek olmak” dedi. Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiş olan Aizanoi Antik Kenti kazıları Gürok Grubu 2020 yılından bu yana ana sponsorluğunda devam ediyor.

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, Aizanoi’nun UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde geçici değil, kalıcı olmasını istediklerini belirterek, “Burası Efes’ten sonra ikinci büyük antik kent olarak geçiyor. Özel sektörün bu tür alanlarda öncü olması gerekiyor ve bizim arzumuz özel sektördeki diğer şirketlere, kurumlara örnek olmak. Desteklerin artması gerekir” dedi. Türkiye’nin en önemli kültürel miraslarından biri olarak kabul edilen Aizanoi Antik Kenti kalıntıları günümüze kadar sağlam şekilde gelmiş en büyük Roma kentlerinden biri.

Efes’in çağdaşı olarak görülen Antik Kent Anadolu’nun en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapıyor. 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilen Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülüyor.

2020 yılından bu yana kazı çalışmalarının ana sponsorluğunu üstlenen Gürok Grup, bu projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Kütahya Valiliği, Kütahya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle yürütüyor. Kazı sahasında basın mensuplarıyla bir buluşma gerçekleştiren Esin Güral Argat, antik kent kazılarının sponsorluğunu üstlenirken ‘sınırsız düşün, cesur davran, iyi yap’ değerleriyle hareket ettiklerini belirtti.

Gelişmiş bir şehir hayatının izleri

Her yıl artan sayısı yerli ve yabancı turistin Aizanoi’yi ziyaret ettiğini belirten Argat, “Gürok Grup olarak Aizanoi’yi tanıtma konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini verdiğini görüyoruz. 2023 yılında Aizanoi Antik Kenti’ni ziyaret eden kişi sayısı 2020 yılına göre yüzde 144’lük artışla 44 bin 842’ye ulaştı” bilgisini de verdi. Gürok Grup desteğiyle süren Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarında bugüne kadar; 2 bin yıl öncesine ait, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen “Eros” ile şarap tanrısı “Dionysos” ve yarı tanrı “Herakles”in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.