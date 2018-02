Gürsoy Grup ile Multinet Up ortak şirket kurdu

06 Şubat 2018

Multinet Up ve Gürsoy Grup farklı bir iş birliğine imza atıyor. İki şirket yeni ortak girişimleri ile finans teknolojileri ve sadakat uygulamalarını bir araya getirerek, yeni bir servisi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Eğlence ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Gürsoy Grup ile finansal teknoloji ve hizmetler alanında faaliyet gösteren Multinet Up, ortaklığa gidiyor. Eşit hisseli olarak kurulan şirketin ismi “Yenilikçi Ödeme Sistemleri” olarak belirlendi.

Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, Multinet Up ile kurdukları ortaklıkla ilgili olarak, “Projelerimiz özelinde sunulan geniş marka karması, tasarım konsepti, eğlence ve sosyo-kültürel olanaklar ile sektörün eğlence ve alışveriş entegrasyonu sağlayan lider şirketlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerek Multinet Up gerekse iştiraki İninal ve bağlı oldukları Fransız Up Group, ödeme sistemleri alanında geliştirdikleri yenilikçi çözümler ile tanınıyor. Onlarla ortak bir girişimde bulunmaktan çok mutluyuz. Pek yakında müşterilerimize çok özel eğlence ve kazanç fırsatları sunacağız” dedi.

Konu ile ilgili olarak Multinet Up CEO’su Demirhan Şener ise şunları söyledi:

“Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmetler alanında öncüyüz. Bu öncülüğümüzü geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz yenilikçi ürünler ve çözümler ile hayatın her alanına taşımayı hedefliyoruz. Bugün Gürsoy Grup ile imza altına aldığımız ortaklık kararı, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir dönüm noktasıdır.”