‘Güzel Yarınlar Hareketi’ ile 5 bin gence dokunulacak

Başak Nur GÖKÇAM

Cumhuriyetin ikinci yeni yüzyılında deprem bölgesinin yaralarını sarmaya odaklanan Akbank, finansal ve toplumsal iyileşmeyi önceliklendirerek Toplum Gönüllüleri Vakfı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Akbank Güzel Yarınlar Hareketi başlatan banka, eğitim TIR’ı ile depremden en fazla etkilenen 5 ildeki gençlere bilim, sanat ve teknolojiden ilham alabilecekleri, yeni nesil yetenekler kazanabilecekleri ve psikososyal destek alabilecekleri gezici bir merkez sundu. Eylül ayında Adıyaman’da başlatılan çalışmalarla ilk bir aylık süreçte binden fazla genç kodlama ve fotoğrafçılık gibi etkinliklere katılım sağladı.

1 yılda en az 5 bin gence ulaşmanın hedeflendiği projeye ilişkin açıklama yapan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa ettiğimiz bu günlerde istisnasız tüm gençlerimizin sağlıklı bir destek mekanizmasına ve yeni nesil yetkinliklere sahip olması kritik bir önem taşıyor. Bu doğrultuda yaşadığımız büyük afetin ardından başlattığımız seferberliği Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile sürdürüyor, bölge halkına sunduğumuz sosyal ve finansal destekleri güçlendiriyoruz.

Çünkü biliyoruz ki gençlerimizin sanatla, bilimle ve teknolojiyle iç içe geleceklerini şekillendirmeleri sadece onlar için değil, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için de önem taşıyor. Bu kapsamda; Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Akbank Sanat, Akbank Gençlik Akademi ve Şehrin İyi Hali büyük bir güç birliği içinde bölgedeki gençlerimizin yanında yer alıyor ve sürdürülebilir geleceğin temellerini inşa ediyor” dedi.

“Kalıcı iyileşme sağlanana kadar buradayız”

Dayanışma ruhuyla kurulan dsetek merkezlerinin en kırılgan grupları içinde çocuklar, gençler ve kadınlar olduğuna dikkat çeken Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise “Merkezlerimiz, toplumun her kesiminde iyi olma halini destekliyor.

Onların eğitim, sosyalleşme, psikolojik destek ve kültürel gelişim ihtiyaçlarında yanlarında yer alıyor. Bu merkezlerin ilk gezici versiyonuna ise Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile imza attık. Böylece 5 ilimizde gençlerin yanında yer alıyoruz.

Destek sunduğumuz gençler ise bölgenin sosyal ve kültürel dinamiklerine göre farklı ihtiyaçlara sahip. Bu ihtiyaçların tümüne yanıt sunmaya çalışıyor, geniş bir perspektifte etkinlikler ve destek mekanizmaları sağlamaya odaklanıyoruz. Bunun için uzun yıllardır paydaşımız olan Akbank ile bir güç birliği içerisindeyiz. Bölgede kalıcı bir iyileşme sağlanana dek de çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

10 milyar TL’lik finansman

Afetin ilk döneminde gerçekleştirilen yardım çalışmalarına 650 milyon TL katkı sağlayan Akbank, depremden etkilenen müşterilerine 10 milyar TL’lik finansman desteği sağladı. Aynı zamanda Akbank, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisini hayata geçirerek depremden etkilenen dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar destek sundu.

Gönüllü olanların oranı %5

SosyalBEN Vakfı ve Koç Üniversitesi tarafından yapılan gençlik araştırmasına göre gençlerin gönüllülüğe verdikleri önem arttıkça hayata karşı duydukları tatmin ve genel mutluluk düzeyleri de aynı doğrultuda yükseldi. Katılımcıların yüzde 78.9’u gençler arasında farkındalığı artırmak için gönüllülüğün eğitim müfredatının bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de gönüllü faaliyet içinde olmayı destekleyenlerin oranı yüzde 82.8 iken, gönüllü olabilenlerin oranı ise yalnızca yüzde 5 ila sınırlı kaldı. Araştırmaya göre gençlerin gönüllülük projelerinde yer alamamalarının temel nedeni ise ne yapacaklarına yönelik bilgi sahibi olmamaları şeklinde değerlendirildi.