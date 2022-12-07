Hafele Concept, dünyadaki konut satışını domine edecek

Türkiye ve dünya çapında mobilya ve mimari donanımlar alanında yenilikçi ürünleri ve akılcı çözümleriyle bilinen Hafele, Türkiye’de başarılı çalışmalarına devam ediyor. Hafele Concept iş modeliyle büyüme ivmesini sürdüren şirket, bu yıl ilk kez katıldığı UNICERA Fuarı’nda sergilediği yeni banyo vitrifiye, duş, batarya ve aksesuar grupları ile mutfak ankastre ürün grubundan oluşan 2022 koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Önümüzdeki yıl, 100’üncü yıllarını kutlamaya hazırlandıklarını söyleyen Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Türkiye’de geliştirdiğimiz Hafele Concept modeli sayesinde konutların satış sebebi olduk. Şu anda toplamda 31 bin konutta numune dairelerdeyiz. 2023’te bu sayının 100 bini aşacağını öngörüyoruz. Son iki yıldır üst üste büyüme rekoru kırdığımız Türkiye’de 2023’te tekrar çok hızlı büyümeye geçeceğiz. Hafele Concept, önümüzdeki yıl pazarı domine edecek” dedi.



“UNICERA’da ilave 14 bin konut alma hedefindeyiz”

Alanında dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA İstanbul- Seramik Banyo Mutfak Fuarı, Bu yıl 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Hafele, yerli ve yabancı olmak üzere 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuara, bu yıl ilk kez katıldı. Yeni koleksiyonlarıyla büyük beğeni toplayan şirket, 5 gün boyunca yeni çözümlerini ziyaretçileriyle paylaştı. Fuara çok özel hazırlandıklarına dikkat çeken Hilmi Uytun, “Koleksiyonlarımız büyük ilgi gördü. Ürünlerde rengin fark yarattığına inanan bir firmayız. Dolayısıyla o renk etrafında bütün işleri, bütün mekânları sistemsel bir yaklaşımla çözüyoruz. Şu an 31 bin konutta varız. Bu fuarda da ilave 14 bin konut alma hedefimiz var” diye konuştu.

“Konutta önemli bir satış argümanıyız”

Hafele’nin konutta önemli bir satış argümanı olduğunu vurgulayan Hilmi Uytun, konuttaki en büyük paydaşlarının mimarlar ve müteahhitler olduğunu, onlarla yaşam alanlarındaki insan deneyimini bütünleştiren bir iş fikri geliştirdiklerinden söz etti. Konuta sistemsel yaklaşıp renk ve stilleri bir araya getirdiklerine dikkat çeken Uytun, “Markalı konutların neredeyse tamamında varız. Satışı destekleyen ve markaya güç katan bir konseptten bahsediyoruz. Müteahhitlerimiz ve üretici iş ortaklarımız ile bu fikrin dünyaya açılacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.