Halka açılacak GIPTA ABD’de yatırım yapacak

Gıpta AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, “ABD’de kuracağımız şirketle Türkiye’de Gıpta markası ile ürettiğimiz ürünleri bu ülkede satacağız. ABD’de satış kanalları oluşturacağız. Yeni yatırımlarımızı ise şirketin belli bölümünü halka arz ederek finanse edeceğiz” dedi.

Okul, ofis, kırtasiye ürünleri ve promosyon üreticisi Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi AŞ’nin halka arz olmaya hazırlandığına da dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil, Temelli’de 45 dönümlük bir alan üzerine kurulu fabrikalarında üretim yaptıklarını ve ürünlerinin 20 ayrı Avrupa ülkesine ihraç edildiğini beliterek, “Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, İtalya, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail, Kuveyt, Katar bu ülkeler arasında yer alıyor.

Geçirdiğimiz son 3-4 yıl yurtdışı için kuluçka dönemi gibi oldu. Pazarlarda kendimizi test ettik, rekabet için fiyatı yakalayabiliyoruz. Tasarım noktasında ve kalitede iyiyiz. Dolayısıyla önümüz açık. Geçirdiğimiz 4 yılda iç pazarda da çok ciddi büyüdük” dedi.

ABD pazarına giriyoruz

Gıpta’nın yatırım hedeflerinden de bahseden Şendil, “Halka arzın hemen akabinde 2023 sonu 2024 başı ABD’de kurulacak şirketin altyapısını oluşturmuş olacağız. Orada depo ihtiyaçları olacak, satış kanallarını oluşturacağız. Türkiye’de Gıpta markası ile üretim yapıp bu ülkede satacağız. Amacımız bu ülkedeki zincir marketlere de Gıpta markası ile girmek” diye konuştu.

Halka arz geliri yatırıma

Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar ise ihracatta daha aktif olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “İhracatın toplam hasılatımız içerisindeki payı yüzde 10 civarında. İhracatta daha aktif olmak için de makine fabrikamıza ilaveler yapmayı düşünüyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Balkanları çok fazla ziyaret ediyoruz” dedi.

Halka arza güçlü bir mali yapı ile gittiklerini söyleyen Pınar, “Finansal borçluluk durumunda artıdayız, 103 milyon TL artıda şirketimiz. Halka arzdan gelecek finansmanın yüzde 30-35’i işletme sermayesi olacak. Ayrıca fabrikamızın çatısına bir GES kuracağız ve buradan da gelir elde edeceğiz. Ayrıca fabrika kapasitemiz genişletilecek” diye konuştu.

1 hissenin fiyatı 20,90 TL

6-7-8 Eylül tarihlerinde talep toplanacak Gıpta AŞ’nin lot fiyatı 20.90 TL olacak. Halka arzda dağıtılacak pay 40 milyon lot olarak belirlendi. 836 milyon TL halka arz büyüklüğü bulunan Gıpta’nın halka arz fonunun yüzde 35-40'ı yurtiçi üretim kapasitesinin artırılmasında, yüzde 40-45'i işletme sermayesi finansmanı ve yüzde 25-60'ı ise finansal borç ödemelerinde kullanılacak.