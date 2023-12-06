Halka arz başvurusu yapan Durukan Şekerleme 2024’e yatırım atağı ile giriyor

Birol BOZKURT

1976 yılından beri faaliyet gösteren ve ürettiği ürünleri 69 ülkeye ihraç eden Durukan Şekerleme, halka açılıyor. SPK’ya başvuru yapan şirket borsaya açılarak kurumsallaşmaya hız vermek istiyor. Halka arz geliriyle de şirket 2024 yılında, üretim hatlarını büyütecek, üretim kapasitesini arttıracak ve kendi enerjisini üretecek yatırımlar planlıyor.

Kısa süre içinde devreye alınacak yatırımların, Durukan Şekerleme’nin üretim kapasitesine ve ihracatına büyüme katacağını vurgulayan Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Durukan, küresel şirketlerle iş ilişkilerini geliştirdiklerini, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki satışlarını artırdıklarını söyledi. 2020’den bu yana yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini de belirten Durukan, kapasite artışı için makine ekipman ve altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini de bildirdi.

Şirket, üretiminden yüzde 60’a varan oranda ihracat gerçekleştiriyor. Dünyada ilk kez üretilen şekersiz sakız dolgulu şekersiz top ve yassı lolipopların markası olan Durukan Şekerleme, aynı zamanda Türkiye'nin USDA & BIO sertifikalı organik lolipopunu üretmesiyle de tanınıyor.

“İhracata odaklandık”

İhracata odaklandıklarının altını çizen Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Durukan şöyle konuştu: “ABD başta olmak üzere, Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri pazarlarına girdik. Bu pazarlarda yüksek kapasiteli ve yüksek kaliteli ürünler üreten bir marka olarak konumlandık. Durukan markalı ürünler bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlemektedir.”

2024’te üretim artacak

Uğur Durukan, bugüne kadarki faaliyetlerinde her zaman yenilikçi ürünler ortaya koymayı hedeflediklerini kaydetti. Bu yenilikçi ürünlerden birinin sıvı şekerleme olduğunu belirterek şöyle dedi: “Yatırımlar ile ürün çeşidinde ve üretim tonajlarında artışlar sağladık. Yatırımın tamamlanması sonucunda üretim kapasitesini artırarak gerek yurtiçi pazarlarda gerekse yurtdışı pazarlarda artan taleplere cevap vermeyi amaçlıyoruz. 2024 yılında jelly ve tablet şeker olmak üzere iki adet yeni ürün grubunu şirket portföyüne kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tablet şeker hat yatırımını 2024 yılının son çeyreğinde tamamlamayı ve devreye almayı, JELLY üretim hattını ise 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz.

Ciro hedefi 530 milyon TL

Son 3 yılda 4 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Durukan ise katma değerli ihracata katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi. Kendi gruplarında kilogram başına 1,96 dolarlık bir ihracat yapıldığını söyleyen Durukan, kendi şirketlerinin kilogram başına 4,04 dolar ortalamayla katma değerli ihracat yaptıklarını belirtti. 2022 yılında 360 milyon liralık bir ciro yakaladıklarını söyleyen Ertuğrul Durukan, “Son 3 yılda 69 farklı ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızın ciromuzdaki payı 2022 yılında yüzde 54 oldu. 2023’ün ilk yarısında bu oran yüzde 60’a ulaştı. Uluslararası büyük markalar ile iş birliklerini geliştirip, onların ihtiyaçlarına yönelik özel ürünleri ve üretim hatlarını tasarlıyoruz. Bu yılı 530 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.